â€˜La SEAM e l'enogastronomia Maremmana al WTM di Londraâ€™

‘La SEAM e l'enogastronomia Maremmana al WTM di Londra’

Grosseto: Lunedì scorso a Londra, nell'ambito del World Travel Market, la SEAM SpA e l'enogastronomia maremmana sono stati indubbi protagonisti tagliando il nastro di inaugurazione dell’evento.

Il presidente Francalanci, infatti, ha presentato ad un parterre di assoluto prestigio (Alberto Peruzzini direttore di Toscana Promozione, Giovanni Bastianelli e Maria Elena Rossi – direttore esecutivo e direttore marketing dell'Enit – Gianni Leoni Area Manager Alitalia, rappresentanti dell'Ambasciata italiana a Londra e numerosi assessori regionali (Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto) e ai numerosi operatori internazionali la SEAM SpA (come driver utilizzabile per raggiungere la maremma) ed alcune eccellenze dell'enogastronomia locale.

Lo chef grossetano Moreno Cardone ha infatti un lunch di tre portate a base di prodotti locali messi a disposizione dai produttori della zona.

Nel dare riscontro dell'evento, la SEAM, coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la sua riuscita: i due ambiti turistici per il supporto fornito, Moreno Cardone e il suo staff per la disponibilità e la professionalità che anche in questa occasione ha dimostrato, Grosseto Export per l'opera di sensibilizzazione svolta verso le imprese associate ma soprattutto le aziende che hanno messo a disposizione i loro prodotti – Caseificio Il Fiorino e Caseificio di Manciano, Oleificio Olma, la Coop. Pescatori di Orbetello, Salumificio Mori, Azienda Agricola Serrata Lunga,Tenuta Val delle Rose e le Cantine Cecchi -.

La destinazione Maremma ha destato molto interesse fra i tour operator stranieri, i quali hanno richiesto il supporto dei tour operator presenti per studiare l’offerta dei percorsi turistici più adatti.