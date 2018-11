Giornalisti: Giani, la libertà di stampa non si tocca

Il presidente del Consiglio regionale al flashmob #giùlemanidall’informazione davanti alla Prefettura di Firenze.



Firenze: “Senza polemiche, ma con molta determinazione” il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato al flshmob #giùlemanidall'informazione davanti alla Prefettura di Firenze e ha avvertito: “La libertà di stampa non si tocca”.

“Nel momento in cui si parla di tolleranza, cultura e solidarietà - ha dichiarato il presidente -, la messa in discussione di un presidio fondamentale, indivisibile dalla democrazia ed elemento distintivo della civiltà, richiama forte la Firenze del Rinascimento e di Lorenzo il Magnifico. La libertà di stampa va garantita e rispettata”.



La manifestazione è stata organizzata da Fnsi e Ordine dei giornalisti in tutti i capoluoghi di regione.