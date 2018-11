‘Finocchiona IGP Toscana’, ‘ la regina dei salumi alla Reggia di Caserta

Caserta: La Finocchiona IGP, regina dei salumi toscani, il 13 novembre sarà alla Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, per l’evento “Toscana – Campania alla scoperta dei tesori DOP e IGP. Prosciutto Toscano DOP – Pecorino Toscano DOP – Finocchiona IGP incontrano la Mozzarella di Bufala Campana DOP”.

I quattro Direttori dei Consorzi guideranno un percorso degustativo seguito da uno show cooking con le creazioni di Peppe Daddio della Scuola di Cucina “Dolce&Salato” e di Ornella Buzzone di Public House.

“Partecipiamo volentieri a questa iniziativa, una vera e propria alleanza del gusto fra due Regioni così ricche di tradizione e di eccellenze. La promozione e la tutela della nostra IGP non è soltanto un dovere imposto dal disciplinare ma è anche il volere di ogni consorziato ed è per questo che ringraziamo i nostri amici della Mozzarella di Bufala Campana Dop per l’opportunità” afferma Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP.

"Mozzarella di Bufala Campana, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano e Finocchiona sono eccellenze del Made in Italy. Proporle attraverso un percorso gustativo guidato ed un coking show è un modo efficace per valorizzare DOP e IGP di Regioni diverse.

Con questo appuntamento vogliamo far conoscere le loro proprietà organolettiche e la loro versatilità in cucina: non solo piatti da ristorante ma anche spunti appetitosi per cucinare a casa”, afferma Francesco Seghi Direttore del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP.