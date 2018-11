Ciclo passeggiata da Follonica al Puntone

Per Ciclopico, una nuova mobilità turistica per l’alta Maremma grossetana, domani la Ciclo passeggiata da Follonica al Puntone. Ritrovo ore 10.00 Piazza a mare

Follonica: Proseguono le iniziative di Ciclopico, il progetto di partecipazione cofinanziato dalla Regione Toscana, coordinato dal Comune di Follonica e al quale hanno aderito i Comuni di Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Scarlino e il Parco delle Colline Metallifere.

Ciclopico coinvolge inoltre come partner tecnici Legambiente-Circolo Festambiente e Simurg Ricerche, specializzata in processi partecipati.

E dopo il workshop formativo, svoltosi ieri a Follonica e rivolto agli enti locali e alle istituzioni e associazioni territoriali per illustrare le opportunità legate alle ciclovia tirrenica e al cicloturismo come strumento per rafforzare l’offerta eco-turistica territoriale e implementare l’intermodalità per una mobilità locale sostenibile, domani, 10 novembre si terrà una ciclo-passeggiata, da Follonica al Puntone, lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica.

La pedalata sarà rivolta ai cittadini, alle famiglie, agli amministratori e agli imprenditori e si svolgerà quasi interamente su ciclabile, in pianura, per una distanza complessiva di circa 9 km. Lo scopo della breve escursione, sarà quello di confrontarsi sul tema del cicloturismo e sulle opportunità per il territorio legate allo sviluppo della Ciclovia Tirrenica.

Il ritrovo è fissato per le ore 10:00 presso Piazza a Mare (Piazza Guerrazzi).