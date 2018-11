Donne in rete contro la violenza contro il Disegno di legge PILLON

In occasione della MOBILITAZIONE NAZIONALE DEL 10 NOVEMBRE la Rete delle donne di Grosseto – D.i.Re – Non una di meno promuovono MA CHE COSA HO FATTO DI MALE PER MERITARE TUTTO CIO’? 8 - 9 - 10 NOVEMBRE 2018

Grosseto: Il disegno di legge proposto dal senatore Pillon sulla revisione delle norme in materia di separazione, divorzio e affido dei minori ci porta indietro di 50 anni e trasforma le vite degli ex coniugi e dei loro figli/e in un percorso a ostacoli.

Se verrà approvato il disegno di legge Pillon, attualmente in discussione al Senato, separazione e affido rischiano di diventare un campo di battaglia permanente. Nell’intenzione di conciliare i loro problemi, di fatto crea maggiori contrasti, imponendo regole che stravolgerebbero la vita proprio di quei figli che vorrebbe tutelare.

Programma

Giovedì 8 novembre ore 17,30

Centro Anziani “I Saggi”, via E. De Nicola 19, Grosseto

COS’È IL DDL PILLON, intervengono:

Anna Teglielli, avvocata del Centro antiviolenza Olympia de Gouges

Cristiania Panseri, avvocata penalista e criminologa

Rita Teodori, operatrice del Centro antiviolenza Olympia de Gouges

Venerdì 9 novembre ore 17,30

Libreria delle ragazze, via Pergolesi 3/A, Grosseto

La giudice penale Paola Di Nicola presenta il suo libro:

LA MIA PAROLA CONTRO LA SUA, Quando il pregiudizio è più importante del giudizio. Un appassionato percorso nei pregiudizi contro le donne, nei media e nelle aule del tribunale.

Sabato 10 Novembre

Ore 15 presidio in piazza Baccarini

Ore 20 Apericena alla Sala Friuli, piazza san Francesco 2, Grosseto

Ore 21,15 Proiezione del film L’AFFIDO, di Xavier Legrand, Sala Friuli, piazza San Francesco 2, Grosseto

Aderiscono:

Di.Re Donne in rete contro la violenza – UDI Unione donne italiane – NUDM Non una di meno - Telefono rosa – Maschile plurale – CAM, centro di ascolto uomini maltrattanti – CGIL – CISL – UIL – Rebel Network – Cismai, Coordinamento italiano servizi maltrattamento all’infanzia – ARCI – Rete Relive – Educare alle differenze – BeFree – Federico nel cuore – Movimento per l’infanzia – Le nove - Terre des hommes – Associazione Manden – CNCA Coordinamento nazionale comunità

#FermiamoPillon

Diciamo NO alla mediazione obbligatoria

perché la mediazione ha come presupposto la scelta volontaria delle parti e relazioni simmetriche non segnate dalla violenza. Nella proposta Pillon, l’obbligo di mediazione viola apertamente il divieto previsto dall’art. 48 della Convenzione di Istanbul, mette in pericolo le donne che fuggono dal partner violento, oltre a generare uno squilibrio tra chi può permettersi questa spesa e chi non può, perché non è previsto il patrocinio per i meno abbienti.

Diciamo NO all’imposizione di tempi paritari e alla doppia domiciliazione/residenza dei minori

che comportano la divisione a metà dei figli/e, considerati alla stregua di beni materiali. Il principio della bigenitorialità, così applicato, lede il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità, e all’espressione delle loro esigenze e volontà, riportando la genitorialità al concetto della potestà sui figli anziché a quello della responsabilità, già acquisito in sede europea e italiana come principio del rapporto genitori/figli.

Diciamo NO al mantenimento diretto

perché presuppone l’assenza di differenze economiche di genere e di disparità per le donne nell’acceso alle risorse, nella presenza e permanenza sul mercato del lavoro, nei livelli salariali e nello sviluppo della carriera. Cancellare l’assegno di mantenimento a favore dei figli dà per scontato che ciascun genitore sia nella condizione di dare al figlio pari tenore di vita. Ciò nella maggioranza dei casi non è vero, come i dati Istat confermano. La disparità di capacità economiche dei genitori comporterà una disparità di trattamento dei figli quando saranno con l’uno o l’altro genitore.

Diciamo NO al piano genitoriale

perché incrementa le ragioni di scontro tra i genitori e pretende di fissare norme di vita con conseguenti potenziali complicazioni nella gestione ordinaria della vita dei minori. Non si possono stabilire in via preventiva quali saranno le esigenze dei figli, che devono anche essere differenziate in base alla loro età e crescita. Il minore con il ddl Pillon diventa oggetto e non soggetto di diritto.

Diciamo NO all’introduzione del concetto di alienazione parentale

proposto dal ddl che presuppone esservi manipolazione di un genitore in caso di manifesto rifiuto dei figli di vedere l’altro genitore, con la previsione di invertire il domicilio collocando il figlio proprio presso il genitore che rifiuta. E conseguente previsione di sanzioni a carico dell’altro, che limitano o sospendono la sua responsabilità genitoriale. Si contrasta così la possibilità per il minore di esprimere il suo rifiuto, avversione o sentimento di disagio verso il genitore che si verifichi essere inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di violenza assistita.