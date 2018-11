Bando CCN, proroga fino al 29 novembre ed esteso a comuni fino a 15mila abitanti

Di Federico Taverniti

Firenze: Prorogata al 23 novembre (anziché il 9 come recentemente comunicato) la possibilità da parte dei Comuni di presentare le domande per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati a riqualificare le infrastrutture dei centri commerciali naturali (esistenti o in via di realizzazione) ed estesa la platea dei comuni potenzialmente richiedenti: potranno infatti fare domanda tutti quelli fino a 15 mila abitanti di popolazione (anzichè fino a 10mila).

Le modifiche sono contenute nella delibera che l'assessore regionale Stefano Ciuoffo ha portato nell'ultima seduta di giunta; il nuovo testo del bando sarà disponibile sul portale di Sviluppo Toscana non appena sarà emanato il conseguente decreto dirigenziale con le modifiche. "Rispondiamo alle richieste – ha detto Ciuoffo - dando più tempo alle amministrazioni che non erano ancora pronte e abbiamo ritenuto di allargare la platea dei potenziali richiedenti.

Chi volesse può già lavorare alla presentazione della domanda anche se sul sito di Sviluppo Toscana non dovesse trovare il testo del bando corretto, cosa che avverrà nei prossimi giorni con l'inserimento del decreto dirigenziale".

Ricordiamo che la dotazione complessiva ammonta a 2,5 milioni di euro e che il bando in questione si affianca all'altro, aperto lo scorso 17 ottobre e con una dotazione finanziaria di 350 mila euro, per agevolare progetti di promozione e animazione dei Ccn stessi.