â€˜Allâ€™Astra, il martedÃ¬ torna il Cinema dâ€™Autoreâ€™

‘All’Astra, il martedì torna il Cinema d’Autore’

Follonica: Nuova rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica che quest’anno si sposta al martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30 ed un primo appuntamento, quello di martedì 6 novembre, di grande emozione con la prima nazione di ‘Arrivedersi Saigon’, la storia de Le Stars, uno dei rari gruppi femminili italiani dell’epoca che nel 1968 si ritrovarono catapultate in piena guerra del Vietnam.

Due delle protagoniste, Rossella Canacchini e Viviana Tocchella, allora giovanissime, saranno presenti alla proezioni delle 21.30 per raccontare l’avventura de Le Stars, quando, Rossella come cantante e Viviana alla chitarra, lasciano Piombino e la provincia toscana per accettare un’offerta che non si può rifiutare, una tournée in Estremo Oriente: Manila, Hong Kong, Singapore.

Armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo ma si ritrovano in guerra, e la guerra è quella vera del Vietnam. Dopo cinquant’anni Le Stars raccontano la loro avventura tra soldati americani, basi sperdute nella giungla e musica soul; un docu-film accolto alle proiezioni al Lido di Venezia con 15 minuti di applausi, che racconta questa storia sottaciuta per 50 anni attraverso le testimonianza dirette di quattro delle protagoniste.

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945

Gli altri appuntamenti in programma:

martedì 13 novembre: La complicata vita di Nathalie di David e Stephane Foenkinos

martedì 20 novembre: Searching di Aneesh Chaganty

martedì 27 novembre: Un affare di famiglia di Kore’eda Hirokazu

martedì 4 dicembre: L’apparizione di Xavier Giannoli

martedì 11 dicembre: Euforia di Valeria Golino