Maltempo. â€˜Ricognizione e richieste danni, come fareâ€™

Maltempo. ‘Ricognizione e richieste danni, come fare’

Follonica: A seguito degli eventi meteorologici verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018, l’Amministrazione comunale di Follonica, al fine di rendicontare la totalità dei danni alla Regione Toscana, chiede la collaborazione dei cittadini che hanno subito danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive.

Chiunque abbia ricevuto danni dall’evento, è invitato a compilare il modulo che a brevissimo sarà inserito nella rete civica www.comune.follonica.gr.it, in uno spazio dedicato ( al centro della home).

Tale modulo dovrà essere inviato per posta elettronica al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure consegnato all’ufficio URP dell’ente, in tempi celeri.

Questo servirà come primo censimento dei danni: seguirà eventualmente una procedura specifica per ammissione al contributo straordinario di solidarietà, che l’amministrazione comunale comunicherà con nuova nota.

Per informazioni: Ufficio LL.PP (Maurizio Tempesti: 0566.59100)

Per ritiro moduli: Ufficio Urp oppure www.comune.follonica.gr.it

Per consegna moduli . Ufficio Urp