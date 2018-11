â€˜Maltempo, primo stanziamento di 500.000 euro per le spese relative ai soccorsiâ€™

‘Maltempo, primo stanziamento di 500.000 euro per le spese relative ai soccorsi’

Firenze: Un primo stanziamento di 500.000 euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana.

Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per far fronte ai danni del vento, delle mareggiate, delle intense e violente precipitazioni. Lo stanziamento sarà ratificato nella delibera attuativa dello stato di emergenza regionale.

"E' un primo intervento – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – per dare una risposta alla complessa macchina di protezione civile che si è mobilitata in maniera capillare in Toscana, permettendo di far fronte a questa emergenza.

Nell'attesa che sia rapidamente stabilita l'entità precisa dei danni provocati dal maltempo, martedì prossimo andrò a Grosseto per compiere un sopralluogo nelle aree più colpite".