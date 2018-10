Maltempo, la Regione si attivi subito a tutela dei cittadini

Firenze: "La Regione attivi da subito lo stato di emergenza e si muova affinché sia dato adeguato e tempestivo sostegno a cittadini e imprese che hanno avuto danni a causa del maltempo che ha sconvolto la Toscana nelle ultime 48 ore”.

A dichiararlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Irene Galletti.

“Le forti raffiche di vento accompagnate da una pioggia battente – prosegue l’esponente del 5 stelle - hanno fatto cadere alberi e creato numerosi disagi, così come si registrano edifici con tetti scoperchiati, annessi agricoli inagibili, automobili invase dal fango e problemi per numerose attività commerciali”. L’appello di Galletti è dunque al governatore Enrico Rossi: “Faccia immediatamente quanto è nelle sue competenze per tutelare i toscani”.