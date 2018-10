Maltempo, domani primo sopralluogo, martedì 6 Rossi in Maremma.

Marras: “Dalla Regione pieno supporto ai Comuni, andremo a vedere da vicino per valutare le azioni necessarie”

Firenze: “Le immagini che ci arrivavano ieri, ora dopo ora, raccontavano scenari apocalittici e devastanti; quelle che riceviamo stamani, confermano le gravi conseguenze che questa ondata di maltempo eccezionale ha provocato sul nostro territorio – spiega Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –.

Sono stato da subito e costantemente in contatto con i sindaci, ieri sono andato a vistare la zona di Pian d’Alma, per rendermi conto da vicino dell’entità dei danni. Domani dedicherò l’intera giornata a fare un primo sopralluogo in alcuni Comuni: insieme al direttore del settore Difesa del suolo e protezione civile della Regione e al responsabile del Genio civile Toscana sud saremo prima a Follonica, poi a Roccastrada e infine all’Argentario. Venerdì andrò a Castiglione della Pescaia e Punta Ala”.

“Dobbiamo fare i conti con danni di vario tipo – prosegue Marras –: le mareggiate, fortissime, hanno colpito gli arenili in molti casi già interessati dalle conseguenze dell’erosione costiera, hanno danneggiato porti, infrastrutture e imbarcazioni; i venti e le piogge hanno sradicato alberi che cadendo hanno distrutto strutture, rotto strade e impianti; infine, le conseguenze che tutto questo ha e avrà sulle colture e sul settore agricolo.

La Regione garantisce, come sempre, pieno supporto alle amministrazioni per intervenire tempestivamente: il presidente Rossi ha dato la sua disponibilità e martedì prossimo sarà in Maremma per rendersi conto direttamente della situazione così da valutare le azioni necessarie da mettere in campo, oltre alla dichiarazione di calamità”.

Programma della giornata di domani, mercoledì 31 ottobre:

ore 9.00 Follonica - ore 12.00 Roccastrada - ore 15.30 Argentario