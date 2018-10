Il novembre de ‘La prova del cuoco’ prende il via con chef Shady

Giovedì 1 novembre, il cuoco maremmano sarà protagonista della sfida della trasmissione della Isoardi. Chef Shady arriverà a Roma direttamente da Gerusalemme, dove ha tenuto un corso di cucina italiana.

Il più importante programma di RaiUno dedicato alla cucina andrà in onda anche nella festività di Ognissanti di giovedì 1 novembre con una puntata che avrà ancora per protagonista il noto chef maremmano che, per l’occasione, volerà direttamente da Gerusalemme agli studi di Roma. Chef Shady, infatti, ha trascorso gli ultimi quindici giorni in Terra Santa per tenere un corso di formazione orientato a far crescere cuochi locali specializzati in cucina italiana e capaci di riproporla in futuro nel loro territorio.

Il percorso si è prima aperto con una selezione nelle scuole di un gruppo di ragazzi a cui proporre questo iter professionale, poi ha previsto una serie di lezioni dedicate a pasta fresca, pasta secca e risotti dove i prodotti palestinesi sono stati utilizzati come basi per realizzare i piatti tipici anche della tradizione toscana. L’iniziativa è promossa dall’Ambassador Hotel Jerusalem e continuerà anche nei prossimi mesi, con chef Shady che passerà lunghi periodi a Gerusalemme per fornire ai suoi allievi conoscenze e tecniche necessarie per concretizzare questo progetto di incontro tra la gastronomia italiana e quella mediorientale.

Di ritorno dalla Palestina, lo chef originario di Massa Marittima si recherà immediatamente nella trasmissione diretta da Elisa Isoardi dove parteciperà alla sfida conclusiva che vede appassionati di cucina e professionisti sfidarsi ai fornelli divisi nelle due squadre del “Pomodoro rosso” e del “Peperone verde”.

Chef Shady fa parte del team di questa edizione de “La prova del cuoco” e, di puntata in puntata, sta ricevendo apprezzamenti dalla conduttrice e dai giudici per la sua capacità di proporre una cucina capace di unire prodotti tipicamente italiani a profumi orientali garantiti da spezie e erbe aromatiche, dando così alla trasmissione un tocco esotico e internazionale. Nella sua ultima puntata, proprio prima di partire per la Palestina, ha realizzato uno speciale tacchino impanato al gusto di hommos con farina di ceci, semi di sesamo, limone, cumino e maionese all’aglio, spiegando la peculiarità e gli accostamenti di ogni ingrediente.

Domenica 4 novembre, infine, chef Shady sarà impegnato anche nella vicina Firenze per un evento di beneficenza, preparando due piatti salutari e adatti anche per chi fa sport da servire nel buffet dell’AILoveRunning dell’Associazione Italiana Leucemia. «“La prova del cuoco” - spiega chef Shady, - rappresenta uno stimolo sempre nuovo per ideare piatti innovativi con i prodotti messi a disposizione dallo staff della trasmissione e un’opportunità per confrontarmi con colleghi di tutta Italia.

Questa puntata si colloca proprio all’indomani del mio ritorno da Gerusalemme dove ho insegnato tante ricette ai miei allievi ma dove, allo stesso tempo, sono stato arricchito di nuove conoscenze che potrò riportare ora su RaiUno e nella quotidianità della mia cucina».