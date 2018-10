Viaggio in Toscana, un TÃ¨ e un sorriso

Viaggio in Toscana, un Tè e un sorriso

Fonteblanda: Sono in viaggio per la Toscana, e la loro tappa è in questi giorni alla scoperta delle bellezze della Maremma.

Tra una passeggiata e l'altra si fermano a far visita al Bar Km.156 lungo la Statale Aurelia, nei pressi dell'Osa. Prendono un Tè, si scambiano un sorriso e quattro chiacchiere con Paola, e sono pronte per riprendere il loro viaggio.

Chissà cosa racconteranno una volta tornate nella loro terra del nostro paese? Ricorderanno sicuramente la solarità e la cordialità dei maremmani.