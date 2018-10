Controlli caldaie: ‘Lavoratori Multiservice, respinta mozione Sì-Toscana a sinistra’

Non passa l’atto per la proroga di un anno dell’appalto. Il Pd propone emendamenti per arrivare a un atto condiviso. Il capogruppo Fdi solleva un problema analogo anche a Grosseto. L’assessore Federica Fratoni: “Tavolo di crisi già operativo. Lavoriamo per trovare opportunità nel sistema”.

Firenze: Respinta la mozione presentata da Sì-Toscana a sinistra in Consiglio regionale, primo firmatario il capogruppo Tommaso Fattori, per “garantire la continuità di impiego ai 15 dipendenti della Multiservice”, società per azioni cui il Comune di Firenze ha affidato il servizio di censimento, accertamento e ispezione sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nel proprio ambito territoriale. L’appalto del servizio scadrà il prossimo 30 novembre e i vertici aziendali hanno già comunicato il licenziamento dei dipendenti dal primo dicembre prossimo.

La vicepresidente Pd Monia Monni ha esortato più volte Fattori a modificare la mozione per arrivare ad un testo condiviso e si è detta “perplessa” del rifiuto. “Spiace non trovare unità di intenti su una questione così delicata”. A detta di Monni, la mozione “non è sostenibile giuridicamente”, il contratto di appalto è, infatti, stato stipulato dal Comune e non dalla Regione, ha sottolineato più volte. Ma secondo Fattori “c’è anche una responsabilità politica” e lamentando l’assenza di un “impegno più ragionato”, il capogruppo non ha accettato emendamenti e chiesto il voto dell’aula.

L’atto si muove nel solco della legge toscana 85/2016 a seguito della quale dal primo gennaio 2017 la Regione ha assunto le competenze degli enti locali in materia di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, per lo più caldaie e condizionatori fissi. Incaricata dei controlli è Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) nel cui ambito non rientra, al momento, Firenze, che resta di competenza del Comune fino al 31 dicembre prossimo.

La mozione rileva come con la conclusione dell’appalto a Multiservice, senza una soluzione che copra anche la città di Firenze, “si rischia di avere un anno di vuoto nel controllo delle caldaie, con tutti i rischi che ciò comporta per la sicurezza”. Quindi un “primo intervento tampone” individuato nella mozione è la “semplice proroga di un anno dell'appalto alla società, studiando nel frattempo una soluzione ottimale e duratura per il futuro”.

Il capogruppo Fdi, Paolo Marcheschi, ha sollevato un problema analogo anche a Grosseto su cui si è inserita anche l’assessore regionale Federica Fratoni: “La platea dei soggetti è molto più ampia e la nostra attenzione è alta non da oggi. Abbiamo già dato continuità lavorativa a 81 dipendenti delle ex società pubbliche”. Fratoni ha poi informato il Consiglio di una tavolo di crisi che sta affrontando la questione pensando anche al “riassorbimento dei lavoratori nel sistema imprenditoriale che ruota attorno all’Agenzia regionale”. “Stiamo facendo il massimo nei limiti concessi dalla normativa. L’unico terreno oggi percorribile è quello di essere franchi con i lavoratori assumendoci un impegno corale forte”.

Con il suo intervento, l’assessore regionale ha inteso rispondere anche all’interrogazione presentata dalla capogruppo Art.1/Mdp Serena Spinelli sullo stato di attuazione della razionalizzazione societaria delle partecipate, sul processo di confluenza in Arrr e garanzie sull’operatività dell’Agenzia regionale recupero risorse entro i termini previsti. A detta della capogruppo però, l’intervento di Fratoni non ha chiarito tutti i punti sollevati ed è per questo che ha fatto richiesta formale di risposta scritta alla sua interrogazione. Nel testo, infatti, si affrontava anche il nodo delle garanzie per la continuità delle attività di controllo e manutenzione degli impianti nel comune di Firenze.