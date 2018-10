Confcommercio: Francesco Ciampi è il nuovo presidente dei giovani imprenditori Toscani

L ’imprenditore pisano riceve il testimone da Simona Petrozzi e guiderà per i prossimi quattro anni l’associazione regionale che riunisce il movimento giovanile del terziario.

Firenze: L’imprenditore pisano Francesco Ciampi è stato eletto oggi (lunedì 22 ottobre 2018) presidente del Gruppo Giovani Imprenditori toscani della Confcommercio. Per i prossimi quattro anni guiderà quindi l’associazione regionale che riunisce i giovani del terziario, ricevendo il testimone dalla past president Simona Petrozzi.

Classe 1981, Francesco Ciampi dal 2008 dirige l’azienda Omnia Serramenti, attiva nel commercio di porte, finestre e finiture di interno. È presidente del Gruppo Giovani di Pisa, in carica dal 2015, anno in cui è stato eletto anche consigliere nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. Dal 2017 è inoltre membro del Comitato scientifico per la fondazione innovazione e sviluppo imprenditoriale della Camera di Commercio di Pisa.

“L'obiettivo del nostro Gruppo Giovani è mettere in contatto imprenditori con storie, percorsi e impegno in settori di mercato diversi tra loro, per stimolare la nascita di nuove idee e risolvere gli eventuali ostacoli che un giovane può incontrare nel suo percorso di lavoro autonomo”, sottolinea il neo presidente Francesco Ciampi, “fare rete ci aiuta a crescere e a diventare professionisti sempre più preparati, moderni e capaci di affrontare con competenza le criticità del mercato”. E anticipa l’idea di istituire in Toscana un Premio Giovani Imprenditori Confcommercio, “prima a livello provinciale e poi regionale, per portare alla luce le storie positive di chi ce l’ha fatta, e offrire speranza e buoni esempi da seguire a chi ancora è incerto sulla strada da percorrere”.