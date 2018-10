‘Tre bicchieri per l’Ansonica de La Parrina’

Antica Fattoria La Parrina con Costa dell’Argentario Ansonica ’17 è tra le 84 etichette della Toscana che raggiungono questo risultato straordinario. Entra per la prima volta nel novero delle “etichette di livello eccellente, sempre più centrate sulla ricerca dell'espressione del terroir, utilizzando soprattutto le uve della tradizione”.

Orbetello: La passione e la tenacia che hanno guidato la dottoressa Franca Spinola, proprietaria dell’Antica Fattoria La Parrina, in quasi quarant’anni di coltura dedicati a questo singolare vitigno, hanno dimostrato che con le giuste attenzioni, anche da uve autoctone e meno considerate come l’Ansonica, si possono ottenere livelli di finezza e complessità di tutto rispetto.

Il vino Costa dell’Argentario Doc della Parrina deriva da uve provenienti dalla vigna “I Pini”, un vigneto allevato a Gdc (Geneva Double Curtain) una forma di allevamento a doppia cortina caratterizzata dall'avere due pareti di vegetazione ricadenti negli interfilari, risalente al 1982, in cui l’Ansonica si esprime ancora dopo 36 anni apportando corpo e struttura, unite a quelle del “Tinaro”, zona con vigneti esposti ai venti del mare di Scirocco e di Maestrale.

La produzione è generosa al naso e in grado di apportare un carattere inconfondibile dai toni mediterranei, con note salmastre e minerali da uve ben mature. L’accurata scelta delle giornate di vendemmia è dettata dalla ricerca del giusto equilibrio tra acidità e maturità, dove anche il più piccolo ritardo sottrarrebbe quella tipica freschezza che tanto caratterizza i vini derivanti da quest’uva.

L’Ansonica giunta secoli fa dalla Sicilia nella bassa Maremma, racconta un territorio di agricoltura dalle incontaminate riserve naturali. Sulla Costa Maremmana limitrofa all’Argentario è il vino del contadino, il vino di casa che si produce da piccoli appezzamenti di vigna tramandati dai nonni. Dal colore quasi arancione, se vinificato domesticamente l’Ansonica restituisce vini strutturati, a volte con reminiscenze tanniche e dal grado alcolico importante. Ma le tecniche moderne utilizzate da Beppe Caviola, enologo della Parrina da quasi vent’anni, la rendono un vino fruibile che richiama al sorso, dalle sfumature olfattive di erbe aromatiche e da una pienezza gustativa espressa in eleganza ed equilibrio .

In Parrina occupa il 20% circa del vigneto e rappresenta un’importante espressione aziendale.

I tre bicchieri a Costa dell’Argentario Ansonica ’17 sono il riconoscimento dell’impegno di “chi vuol mantenere ciò che altrimenti andrebbe perduto” e resiste ad anni di attesa e di ricerca, un’intrigante sfida caratteristica dei prodotti La Parrina.

Costa dell’Argentario Ansonica

CARATTERISTICHE E TECNICHE DI PRODUZIONE

Le uve di questa varietà sono sottoposte a una lunga lavorazione in vigna per diminuire il numero di grappoli per pianta e le dimensioni del singolo grappolo. Per avere un frutto dalle caratteristiche di pregio viene difatti tagliata la parte finale del grappolo e l’ala. Queste uve hanno una maturazione ritardata rispetto alle altre varietà a bacca bianca, infatti, la raccolta avviene nei primi giorni di ottobre quando zuccheri e precursori aromatici hanno raggiunto concentrazioni elevate. Nelle primi fasi di lavorazione viene operata una refrigerazione del mosto (fino a 10°C) che permette di preservare le pregiate caratteristiche di questo prodotto. Alla fermentazione a temperatura controllata segue un lungo affinamento sulle fecce nobili, con batonnages giornaliero.

ESAME VISIVO: Giallo paglierino tenue e luminoso.

ESAME OLFATTIVO: Intense note di frutta esotica, acacia ed erbe aromatiche della macchia mediterranea.

ESAME GUSTATIVO: Vivace e armonico, morbida al palato, con spunti sapidi e fruttati.

CONSIDERAZIONI

L’Ansonica è un vitigno robusto e pregiato, proveniente dalla Grecia, conosciuto anche con il nome Inzolia in Sicilia. I vini prodotti da questo vitigno hanno meritato, grazie alle loro caratteristiche, il riconoscimento della D.O.C. dal 1995.

ABBINAMENTI

L’Ansonica Costa dell’Argentario D.O.C si abbina con tutti i piatti di pesce e risulta particolarmente indicato con ostriche, frutti di mare e carpacci, ma anche con zuppe di verdura.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Palato sottile, piuttosto evanescente con una coda finale lievemente minerale.

UVAGGIO:

Ansonica (100%)

GRADO ALCOLICO:

13,5%

N° BOTTIGLIE/ANNO:

20.000

ZONA DI PRODUZIONE:

Località La Parrina

VIGNETO:

Tinaro, Pini

TERRENO:

Limo-argilloso calcareo

RESA UVA/ETTARO:

75 q/ha

VENDEMMIA:

Raccolta meccanizzata con vendemmiatrice automatica

RESA VINO/UVA:

≅ 60%

FERMENTAZIONE:

Durata 17gg

Temp. Media 17°C

AFFINAMENTO:

Sospensione su fecce fini per 6 mesi in vasche d’acciaio

TAPPO:

Monopezzo naturale-sintetico

L'Antica Fattoria La Parrina è un ricordo che vive nel presente. Nata nel 1830 tra Albinia e Orbetello nella Maremma Toscana per volere del banchiere fiorentino Michele Giuntini, conserva all'interno dei suoi 600 ettari di terreno le testimonianze di uno straordinario passato, unite ai moderni servizi del presente. La Parrina è una “capsula del tempo”. Al suo interno un agriturismo e un ristorante, il caseificio, il vivaio, terreni coltivati a vigna, frutteto e ortaggi, una riserva faunistica, 14 casali.