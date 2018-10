Vento, codice giallo sulla Toscana centrale per tutta la giornata di lunedÃ¬

Vento, codice giallo sulla Toscana centrale per tutta la giornata di lunedì

Firenze: Codice giallo per vento per tutta la giornata di lunedì 22 ottobre sulla Toscana centrale.

Lo comunica la Sala operativa unica della Protezione civile regionale che ha emesso lo stato di vigilanza a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite dal vasto campo di alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche a gran parte dell'Europa settentrionale.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.