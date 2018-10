‘Jobbando’, al via la quarta edizione

Presentata a palazzo del Pegaso la manifestazione che incrocia domanda e offerta di lavoro

Firenze: “Non solo un’occasione per confrontarsi su problematiche legate al lavoro, tra chi lo offre e chi lo cerca, ma anche un’opportunità di impegno sociale e di attività sportiva all’insegna di un corretto stile di vita”.

Questo il commento del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, sulla quarta edizione di Jobbando.

L’appuntamento è all’Obihall di Firenze il 25 e 26 ottobre prossimi. L’evento, che incrocia domanda e offerta di lavoro, è sempre più un villaggio globale dove confrontarsi sulle tematiche legate al lavoro, capire le opportunità formative del nostro territorio e incontrarsi per scoprire le ultime novità a livello occupazionale. “La nostra mission imprenditoriale è unire le forze – ha sottolineato Lapo Tasselli, ideatore e presidente dell’associazione Jobbando - istituzioni, associazioni, agenzie formative, aziende del territorio, quest’anno ben 73 tra grandi marchi e realtà in crescita”.

“Abbiamo creduto in Jobbando soprattutto per promuovere il servizio civile tra i giovani – ha affermato Simone Gheri, direttore di Anci (associazione nazionale comuni italiani) Toscana - e per incrementare l’esperienza del progetto scuola-lavoro nelle amministrazioni comunali; la speranza è che strada facendo si possa dare sempre più spazio a energie nuove”.

La manifestazione chiude sabato 27 ottobre con la “Jobbando Run con Lorenzo”. L’evento sportivo, all’insegna della sicurezza stradale, è nato per ricordare Lorenzo e tanti giovani, vittime della strada. La gara podistica, che si svolgerà a Firenze sud con partenza e arrivo all’Obihall, è realizzata in collaborazione con l’associazione Lorenzo Guarnieri e Gruppo sportivo Le Torri.

Come ricordato da Catia Ballotti, del Gruppo sportivo Le Torri, “abbiamo colto con entusiasmo la collaborazione, soprattutto per dar vita ad una corsa per tutti: accanto alla 12 km individuale per i podisti e alla staffetta 3x4 km maschile, femminile o mista, non dimentichiamo la Family run, passeggiata di 4 Km”.