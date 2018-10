Progetto ‘DIFFONDO’: al via la Fase Operativa

Una mini serie di eventi informativi per incrementare il benessere nella terza età con tema: “Combattere l’invecchiamento e allenarsi alla longevità”

Grosseto: Mantenere giovane e attivo il cervello e sapere come gestire e mantenere il proprio benessere generale di salute, è uno dei concetti alla base del miglioramento della qualità della vita nell’invecchiamento.

Per contrastare la fragilità legata all’età che avanza risulta importante, al pari di altri aspetti, allenare la mente come se fosse un muscolo, sia attraverso regolare attività fisica ed una corretta nutrizione, che attraverso l’allenamento cognitivo.

La Cooperativa Giocolare, in partnership con la Cooperativa Nomos, grazie al contributo di Regione Toscana, hanno elaborato il progetto DIFFONDO, che si rivolge alla popolazione anziana fragile ed alle famiglie del territorio grossetano. Il progetto DIFFONDO si inserisce nel contesto dello sviluppo di progettualità in materia sociale, al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del cd. “Terzo settore” presenti sul territorio, nell’ambito della realizzazione di efficaci politiche volte alla promozione del benessere.

Per poter accogliere ogni informazione utile alla definizione di un percorso di sostegno, diviene di primaria importanza poter lavorare in rete, fra attori del terzo settore, assistenti sociali, specialisti sanitari, in modo da identificare quali siano i segni di una fragilità cognitiva, fisica e psico-sociale e per fornire indicazioni alle famiglie su come riconoscere e gestire i primi segni dell’invecchiamento.

Il progetto DIFFONDO, giunto alla fase operativa, prevede 3 azioni principali:

“Diffondo in giro” : mini serie di 6 eventi informativi che avranno sede sul territorio grossetano (Albinia, Roccalbegna, Follonica, Grosseto, Massa Marittima)

: mini serie di 6 eventi informativi che avranno sede sul territorio grossetano (Albinia, Roccalbegna, Follonica, Grosseto, Massa Marittima) “Diffondo a casa”: la possibilità di prenotare una visita domiciliare gratuita per un confronto con un CareManager, esperto di assistenza alle famiglie.

la possibilità di prenotare una visita domiciliare gratuita per un confronto con un CareManager, esperto di assistenza alle famiglie. “Sportello di orientamento”: attivo in presenza e telefonicamente al numero 0564 1950118 e localizzato in Via Monte Cengio, 17 - Grosseto

Ogni evento verrà realizzato in collaborazione con associazioni operanti sul territorio, in modo da agevolare la presa in carico dei reali bisogni dell’anziano e della propria famiglia.

Un sentito ringraziamento va a COeSO Società della Salute Grosseto per la preziosa collaborazione.