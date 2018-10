‘Viaggio nella Toscana Marittima’

Massa Marittima I flussi turistici sulla costa Toscana e in Maremma, il turismo culturale e sostenibile ma anche i cambiamenti nella promozione turistica del territorio grazie alle nuove tecnologie sono alcuni dei temi del convegno “Viaggio nella Toscana marittima.

Analisi del turismo 4.0” che si svolgerà sabato 20 ottobre dalle ore 16.30 nella Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima (Gr) in Piazza XXIV Maggio. Un evento organizzato dal Lions Club Alta Maremma insieme al Comune di Massa Marittima.

Dopo i saluti del sindaco Marcello Giuntini e del presidente del Lions Club Bruno Bernardini, seguiranno gli interventi di Massimiliano Gini del Centro Studi Turistici di Firenze, del giornalista e scrittore Stefano Bartoli, già redattore del Tirreno e oggi direttore del blog Immediateboarding.it e Sara Poppi del portale web Medievalitaly. Modera l’archeologo Carolina Megale.

“Anche quest'anno il convegno massetano tocca temi che ben si legano ai progetti del Lions Club International - spiega il presidente Bruno Bernardini - che sempre si prodiga nei servizi alla comunità; siano quelli con scopi solidali e benefici che quelli per supporto alla cultura e alla salvaguardia e ottimizzazione di patrimoni, luoghi e tradizioni. Il Club auspica e cerca di sostenere – prosegue - con le proprie iniziative il turismo in special modo quello culturale per il nostro territorio, organizzando e partecipando ad eventi che siano di grande richiamo, andando ad attingere a ciò che ci è venuto in dono e cioè un patrimonio storico-artistico-umano meraviglioso e grandemente attraente, che dobbiamo solo “rivitalizzare”.

Da queste attività e da questi stimoli - – conclude Bernardini - ovviamente si creano opportunità per l'imprenditoria turistica con un dialogo aperto e produttivo con le Istituzioni mantenendo sempre di vista la valorizzazione del territorio”.

"Con la nuova normativa regionale e l'approvazione degli ambiti il sistema del turismo si trova di fronte ad una sfida importante e per questo bisogna cogliere tutte le occasioni di confronto ed approfondimento - aggiunge il sindaco Giuntini - Il Lions Club, che apre ogni anno la sua stagione associativa a Massa Marittima, ci offre un momento importante in tal senso. Mi auguro quindi - conclude il primo cittadino - una bella partecipazione da parte degli operatori del settore, sia pubblici che privati".