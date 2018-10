‘Cosa è, come cambia la privacy, cosa devono fare le Agenzie Immobiliari’

Grosseto: Il Collegio Provinciale Fiaip Grosseto organizza per il prossimo venerdì 19 ottobre, dalle ore 14,30 alle 17,30 presso la sede Confindustria Toscana Sud, in Viale Monterosa 196 a Grosseto, un corso sulla nuova regolamentazione in materia privacy dal titolo: “Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation), regolamento (UE) n.2016/679”.



“L'obiettivo – spiega il presidente Fiaip, Luca Vitale – è quello di dare alle Agenzie Immobiliari aderenti Fiaip partecipanti al corso, le indicazioni pratiche necessarie per operare nel rispetto della normativa; le agenzie Immobiliari che lo riterranno necessario, potranno in seguito programmare un piano personalizzato per mettersi al sicuro da vulnerabilità informatiche”.

Relatori del corso saranno, l’avv. Sabrina Cavezzini iscritta al Foro di Grosseto e il sig. Daniele Domenichini, ICT Account Manager e referente ICT dell'Ordine degli Avvocati Tribunale di Grosseto.

Gli associati Fiaip che vorranno partecipare potranno contattare il telefono 393.3374851 oppure inviando una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.