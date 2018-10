‘Tutti in Crociera’ ad ArteMare Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Con tante “bollicine rosa” – spumante rosè - in onore delle numerose visitatrici si è inaugurata sabato pomeriggio 13 ottobre alla galleria ARTEMARE di Porto Santo Stefano la mostra “NAVI da CROCIERA all’Argentario”, alla presenza dell’Assessore al turismo e commercio di Monte Argentario Francesca Ballini.

La mostra è un omaggio all’iniziativa di PortArgentario, progetto di sviluppo e collaborazione nato tra Autorità Portuale Regionale Toscana ed il Comune di Monte Argentario che vede aderenti ad oggi dai sette iniziali ben 14 Comuni: Grosseto, Siena, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Manciano, Isola del Giglio, Cinigiano, Civitella Paganico, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Sorano.

La Madrina della mostra, L’Assessore Francesca Ballini come Coordinatrice responsabile del progetto PortArgentario ha raccontato al pubblico presente le attività in corso in tema e i tanti contatti avuti al recente Seatrade di Lisbona che danno la speranza di un numero di navi da crociera maggiore alle 14 previste per il 2019 e le 16 per il 2020.

Sono in esposizione importanti opere pittoriche della collezione del comandante scrittore Daniele Busetto proprietario della galleria ARTEMARE, realizzate negli ultimi cento anni da famosi artisti che hanno ritratto navi da crociera, dal Titanic fino alle moderne Crown Princess, Carnival Destiny e Disney Magic e alcune unità che hanno fatto sosta all’Argentario come la Club Med 2.

E’ una quadreria che consente ai visitatori di effettuare un lungo viaggio in mare con gli occhi e con la mente, uno stimolo per i pittori italiani a dipingere gli “ship portrait” realizzati dagli artisti che seguono la Lines Art. Ma non ci sono solo quadri, c’è in mostra anche una serie di manifesti dell’epoca dei transatlantici e una vasta scelta di libri rari. Per l’occasione la galleria ARTEMARE ha realizzato un manifesto da collezione con tutte le navi da crociera che hanno sostato recentemente all’Argentario.

Esposizione da non perdere, visitabile fino al 9 novembre 2018 alla galleria ARTEMARE di Porto Santo Stefano, tel. 0564810336 - cell. 3396930708, tutti i giorni con orario 10 – 13 e 16 – 20 entrata libera.