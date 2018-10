La Toscana al Festival delle Regioni di Mogliano Veneto

Protagonisti vino, olio, formaggi, salumi.

Tra le curiosità l’agricosmesi con la bava di lumaca targata Campagna Amica.



Firenze: Sono quattro le regioni a confronto sulla tipicità a kmzero che il prossimo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 ottobre, animeranno la piazza principale di Mogliano Veneto. Nel trevigiano arrivano Toscana, Marche, Emilia Romagna e Veneto per esprimere il meglio delle bontà locali portandole in trasferta.

Si tratta della 3^ edizione del Festival delle Regioni, evento a cadenza periodica che si propone di mettere in mostra le tipicità regionali italiane nei settori dell’enogastronomia, dell’artigianato, della cultura.



La peculiarità dell’evento è quella di affi­ancare al Veneto diverse regioni italiane, in una sorta di contest che metta a confronto le diverse tipicità. Nell’edizione 2018 il Veneto, l’Emilia Romagna le Marche saranno affi­ancate dalla Toscana come ospite d’onore.



Una intensa due giorni con svariati momenti di degustazioni contornate da attrazioni per tutte le età e per tutti i gusti.



Protagonisti dell’evento gli agricoltori toscani di Campagna Amica con molti stand pronti a prendere per la gola turisti e visitatori con formaggi caprini e pecorini, olio d’oliva, i rossi importanti e il vin santo, finocchiona e cinta senese tra gli insaccati, cantuccini e miele. Ed ancora birra artigianale, distillati, farro e derivati, ceci e farine varie. Uno schieramento che vede anche l’agricosmesi con la bava di lumaca e altri prodotti derivati dalle chiocciole allevate nel paese della Rocca di Federico II, San Miniato. Le provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Massa Carrara con i loro produttori scendono in campo per esprimere al meglio una terra che per tanti è il mito della bellezza. Quindi, grande attesa tra di cittadini che grazie a questa iniziativa potranno gustare sapori, saperi e profumi di uno spaccato autentico dell’agricoltura italiana.



ECCO L’ELENCO DELLE AZIENDE AGRICOLE TOSCANE PRESENTI

Formaggi pecorini, caprini - Az. Agr. Sanna Antonello - Lajatico PI

Pasta, farine, ceci, pane - Az. Agr. Scuderi, Casciana Terme PI

Verdura, frutta di stagione, marroni, derivati frutta - Az. Agr. Il Mugello, Vicchio FI

Olio extra vergine, succo di mela, prodotti essicati - Az. Agr. Alma Mater San Vivaldo di Martina Pagnini, Montaione FI

Vino, grappa, legumi, farine, pasta - Az. Agr. Lepori Giovanni, Arciano PT

Pasta, biscotti, pane, farine, ceci, gallette, derivati della farina - Az. Agr. Mauro Baglioni, Firenze

Ragù di chiocciole, chiocciole al sugo, agricosmesi con bava di lumaca - Az. Agr. Chiocciola di Bacco di Jacopo Galliani, San Miniato PI

Olio extravergine di oliva, confetture, conserve – di Corsini Sandra, S. Luce PI

Miele, candele artistiche in cera d’api, polline, propoli, pappa reale e derivati del miele - Apicultura Costantini, Calenzano FI

Salumi di cinta senese - Az. Agr. Del Sarto Paolo, Pisa

Formaggi di pecora e di mucca, prodotti da forno - Az. Agr. L’Avvenire Biologica Biodinamica di Luigi Dall’Acqua, Casanova Terricciola PI