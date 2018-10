Arte Cinese: ‘Opera su carta di riso di dieci metri donata al Consiglio regionale’

Firenze: Un’opera preziosa dipinta su carta di riso di dieci metri di lunghezza è stata consegnata in dono al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, in occasione della cerimonia inaugurale della mostra ‘Chinese rice paper and painting’, che si è tenuta questo pomeriggio a palazzo Bastogi.

Il presidente dell’Assemblea toscana è intervenuto a fianco del console generale della Repubblica Popolare cinese in Firenze, Wang Fuguo. La mostra è alla sua seconda tappa (la prima è stata in Cina). In una delle sedi del Consiglio regionale (via Cavour, 18, a Firenze) sono esposte opere su pregiata carta di riso Xuan realizzate da 30 importanti pittori del panorama artistico cinese contemporaneo.

“Si consolida in questa occasione un rapporto di scambio assai significativo con l’arte cinese, all’altezza di una delle capitali della cultura nel mondo, Firenze”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale nel suo intervento davanti a una affollata platea nella sala delle Feste. “Al console generale rinnovo il sentito ringraziamento: è molto presente, il suo impegno favorisce l’apertura della comunità cinese nella nostra città”, ha aggiunto Giani, che ha rinnovato il “plauso per la Fondazione Romualdo Del Bianco, che da anni è per noi fonte di relazioni internazionali importanti”.

La mostra è organizzata dall’università del Politecnico di Anhui, dalla città Xuancheng, da Xuanzhi spa e realizzata dalla Zhong Art International, con la collaborazione della Fondazione Romualdo Del Bianco, il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana di Firenze e con il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Firenze.

L’esposizione sarà visitabile fino al 18 ottobre dal lunedì al venerdì con orario 8-19.