Alternanza scuola lavoro, ecco perché scegliere le associazioni

Con il progetto Young Energy il Cesvot offre orientamento, formazione e consulenza ad insegnanti e associazioni. Una piattaforma online è attiva anche per gli studenti.



Firenze: Da oggi tutti coloro che sono interessati a dedicare i percorsi di alternanza scuola lavoro al mondo del volontariato hanno la possibilità di usufruire gratuitamente di formazione, orientamento, consulenza e banche dati informative.



Cesvot, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, con Anp - Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle professionalità delle scuole, Dirscuola Soc. Coop. e Promo PA Fondazione, ha avviato il progetto “Young Energy. Per l’alternanza scuola lavoro scegli il volontariato” con lo scopo di accompagnare scuole, studenti e associazioni alla conoscenza del volontariato e quindi ad una scelta più consapevole.



Per la prima volta il Centro Servizi Volontariato Toscana allarga i soggetti di riferimento e pensa agli istituti scolastici superiori offrendo ai docenti ed ai tutor dell’alternanza scuola lavoro corsi di formazione per approfondire i principali aspetti storici, giuridici e sociologici delle associazioni di volontariato toscane e per conoscere i principali ambiti tematici nei quali opera il volontariato toscano, la sua distribuzione geografica, i progetti più significativi e le esperienze che possono risultare più attrattive per i ragazzi. ANP/Dirscuola – impegnata sul fronte della sperimentazione didattica e dell’innovazione - contribuisce alla definizione pedagogica e organizzativa del progetto, nonché alla predisposizione dei materiali rivolti ai tutor e al personale docente.



Il corso di formazione pensato per i docenti referenti dell’alternanza scuola lavoro ha una durata di otto ore e rilascia loro crediti formativi certificati da ANP/ Dirscuola Soc. Coop, ente di formazione del personale scolastico riconosciuto dal Miur. Per consigli ed approfondimenti sono in programma anche webinar orientativi, sportelli informativi presso le 11 Delegazioni territoriali di Cesvot ed incontri personalizzati.



Un servizio di consulenza e di orientamento, curato da Cesvot, permette anche alle associazioni di avere il sostegno di esperti per la redazione delle loro proposte progettuali e per un corretto adempimento degli aspetti amministrativi.



Sul sito www.cesvot.it è presente una piattaforma di networking tra scuole e terzo settore; si tratta di uno spazio dedicato all’alternanza scuola lavoro nell’ambito del volontariato dove sia le scuole che le associazioni offrono una loro presentazione. Grazie a questa banca dati, georeferenziata e in continuo aggiornamento, anche gli studenti possono consultare online il profilo delle associazioni, sapere di che cosa si occupano, consultare i progetti che propongono ed orientarsi sulle proposte che più li persuadono.

Sempre aggiornate le sezioni dedicate a normativa e modulistica. Un’area faq cercherà, inoltre, di aiutare tutte le persone interessate a comprendere gli aspetti più importanti dell’alternanza scuola lavoro ed a trovare risposta ai quesiti più ricorrenti.