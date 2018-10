L'impegno politico dei credenti. Incontro con Matteo Truffelli, presidente nazionale dell'Azione Cattolica

Giovedi 11 ottobre, ore 18:00, Sala Friuli a Grosseto.



Grosseto: E’ uscito pochi mesi fa, per l’editrice Ave, il nuovo libro intervista di Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, “La P maiuscola-fare politica stando sotto le parti”.

Il volume, di agile lettura, è curato dal giornalista Gioele Anni, consigliere nazionale Ac, e prova a declinare nel contesto attuale e con riferimenti alla stretta attualità l’indicazione di papa Francesco rivolta all’Ac un anno fa in occasione dell’incontro per i 150 anni dell’associazione: “Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola!”

“L’Italia – si legge nel libro – ha bisogno di cittadini che non si accontentino di dare ascolto a chi parla più forte, o in modo più suadente. Cittadini che reclamino una politica capace di rompere gli schemi da talk-show. Che siano coscienti che non tutte le fonti d’informazione sono credibili e valgono allo stesso modo. E accettino il fatto che anche il loro è un punto di vista orientato, parziale. Dobbiamo essere convinti che, una volta che ci formiamo un’opinione, dobbiamo metterla a confronto, seriamente, con le opinioni degli altri, restando aperti a rivedere le nostre idee o a trovare sintesi ulteriori rispetto alle posizioni di partenza. Cittadini che siano avvertiti che quasi mai, nella realtà, le cose sono semplici e nette, bianche o nere”.



Di questo e di altri spunti che arrivano dal libro si parlerà a Grosseto giovedì 11 ottobre, alle 18 in sala Friuli, in un dialogo che coinvolgerà lo stesso Truffelli e Giacomo D’Onofrio, responsabile dell’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi e coordinatore della pagine diocesane di Toscana Oggi.

“L’incontro, promosso dall’Ac diocesana – spiega il presidente diocesano dell’associazione, Marco Rossi - è un’occasione di incontro, di riflessione, di confronto per tornare a parlare di politica all’interno del laicato cattolico e non solo, “sotto le parti” appunto, ma con la passione di chi è interessato all’uomo”.