Il Gustatrekking Terramare parte da Casale di Pari con 72 partecipanti

Casale di Pari: Il Gustatrekking Terramare giunto alla sesta edizione, con prima tappa a Casale di Pari, parte alla grande con settantadue partecipanti.

Il ciclo di escursioni per scoprire la Maremma Toscana a piedi e attraverso i sensi durante l'autunno ha visto protagonista per la prima tappa, domenica 7 ottobre, il Comune di Civitella Paganico ed in particolare la località Casale di Pari e l 'Antico borgo di Monteacuto durante la sagra del Porcino.

Il trekking ad anello partito dal centro abitato di Casale di Pari si è sviluppato in un percorso molto panoramico circondato dal bosco fino al borgo medievale di Monteacuto, che nel 1202 era già Comune ed aveva un suo statuto. Ad ospitarci con un rinfresco a base di prodotto tipici l'azienda Antico Borgo Monteacuto a cui vanno tutti i ringraziamenti da parte dello staff Terramare. Un grosso ringraziamento anche alla Pro Loco di Casale di Pari che al termine dell'escursione ha accolto tutti i partecipanti nei locali della sagra offrendo un assaggio di prodotti tradizionali del luogo. Molto importante infatti il coinvolgimento della comunità locale a testimonianza che iniziative di questo tipo servono per animare i paesi e valorizzarli per i tesori che nascondono.

Il Gustatrekking prosegue e si sposta a Tatti nel comune di Massa Marittima. l'11 novembre la prossima uscita ma già da questa settimana partono i sopralluoghi dello staff Terramare per la verifica dei percorsi.