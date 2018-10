Guardie Venatorie, al via il Corso di Formazione

“Tutte le indicazioni per l’iscrizione”

Grosseto: Al via un corso di formazione per Guardie Venatorie Volontare.

L’Ente Protezione Selvaggina, Confagricoltura, Arcicaccia, Liberacaccia ed Enalcaccia hanno inteso organizzare questo corso formativo che porterà al rilascio, dopo un esame abilitativo, della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria.

L’attività si struttura su 20 lezioni per un totale di 60 ore e prenderà il via il giorno 8 ottobre alle 20 nella sede di Confagricoltura Grosseto in via De Barberi, 108 dove si terranno tutte le lezioni.

Le domande vanno presentate e indirizzate alla Regione Toscana - Sede Territoriale Grosseto, via Trieste, 5 - Grosseto, o contattare gli uffici provinciali delle Associazioni coinvolte.