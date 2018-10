La regina torna a Grosseto

Dopo il successo di pubblico di maggio e giugno delle diverse presentazioni del libro “I quattro regni”, venerdì 5 ottobre torna a Grosseto l’autrice Laura Polato con il suo progetto, Metodo FOUR - Fare Musica nella scuola primaria, ormai adottato da Grosseto e provincia.

Grosseto: In collaborazione con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3, Anna Del Vacchio e Sabrina Buriani, Laura propone il laboratorio Suono Ritmo - primo livello, a un grande gruppo di insegnanti (oltre 60) di diversi istituti comprensivi della Provincia.

Ospitati tutti in Via Portogallo, nell'auditorium della scuola “Ungaretti” dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3 che è diventato il referente Metodo FOUR per la Toscana, a partire dalle ore 16,30 gli insegnanti potranno approcciare questa metodologia innovativa e coinvolgente per adottarla eventualmente anche nelle loro scuole, così come avviene già dallo scorso anno scolastico in Via Sicilia e in Via Jugoslavia.

Laura Polato, attraverso la sua casa editrice Fabbrica dei Segni, ha anche iniziato una collaborazione molto proficua con Anna Del Vacchio e il suo progetto "Mani Cantanti", che traduce le canzoni in LIS, la Lingua dei Segni usata dalle persone sorde.

"La canzone della Regina", simbolo di Metodo FOUR, è stata tradotta in LIS da Anna e dai suoi alunni per registrare un videoclip e "vedere", oltre che ascoltare, le parole del testo.