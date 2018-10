‘I territori della Toscana e i loro prodotti’

“Presentati stamani a Firenze, all’Accademia dei Georgofili, i Comuni dell’ambito turistico della Maremma Toscana, Area Nord”.

Firenze: Stamani gli 8 Comuni dell’ambito turistico della maremma Toscana area nord - Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Follonica Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino Roccastrada

- sono stati ospiti dell’Accademia dei Georgofili nella prestigiosa Loggia degli Uffizi,in un incontro organizzato da Anci Toscana con l'Accademia dei Georgofili e il patrocinio di Unicoop Firenze.

Presenti amolte aziende agricole, produttori di vino e aziende di trasformazione dei prodotti della terra: durante l’incontro esperti e tecnici si sono succeduti come relatori, con un obiettivo tutelare le piccole produzioni, puntando sulla qualità e l’unicità dei prodotti.

Molte le testate giornalistiche, food blogger e pubblico specializzato: sono intervenuti anche gli studenti dell’Istituto alberghiero di Massa Marittima.

Il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi ha portato il saluto dei Comuni dell’ambito turistico. “ Importante iniziativa - dice il sindaco di Scarlino Marcello Stella, organizzatore di questo specifico incontro legato ai Comuni dell’ambito – per valorizzare i territori e i prodotti tipici. Importanti gli interventi dei relatori e il contributo dei produttori che hanno relazionato sulle loro esperienze. Proseguiremo nell'impegno all'interno dell'ambito turistico in quelle iniziative che vanno nella direzione di valorizzazione, volte a favorire l’aumento di qualità dell'offerta, la conoscenza del territorio e il turismo in generale”

Presenti : Susanna Lorenzini (Assessore di Castiglione della Pescaia),Andrea Biondi (Sindaco di Gavorrano) Massimo Baldi ( Assessore di Follonica), Marcello Giuntini (Sindaco di Massa Marittima) Orano Pippucci (Assessore di Monterondo marittimo), Mario Cancelli (Assessore di Montieri). , Giusi Rizzo (Assessore di Scarlino) Emiliano Rabazzi (Assessore di Roccastrada)