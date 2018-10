Al fiorentino Davide D'Alterio il 4° master Terre del Lambrusco

E' lui il "miglior sommelier Terre Matildiche".

Ais Toscana colleziona un’altra affermazione con i suoi alfieri.

Firenze: E’ Davide D’Alterio, sommelier di Ais Toscana Delegazione di Firenze, il vincitore del 4° Master Terre del Lambrusco “Miglior Sommelier Terre Matildiche”, che si è svolto lo scorso 1 ottobre alla Camera di Commercio di Reggio Emilia a Mancasale.

D’Alterio, che si è aggiudicato oltre al titolo una borsa di studio del valore di 800 euro, ha avuto la meglio su Isacco Giuliani di Ferrara classificatosi secondo e su Fabio Vezzani di Reggio Emilia e Luigi Salvatore Scala di Napoli, terzi a pari merito.



“Ancora un successo per i nostri ragazzi – ha commentato la responsabile della Scuola Concorsi di AIS Toscana Simona Bizzarri - ancora una soddisfazione che la nostra Scuola Concorsi porta a casa in una competizione nazionale in cui la concorrenza è importante e preparatissima. Una medaglia in più che si aggiunge al già nutrito palmares della nostra sezione regionale e che conferma l’elevato livello di preparazione dei nostri sommelier che, a volte anche sottraendo tempo alla vita privata, dimostrano un impegno e uno studio rigoroso e costante”.



La fase finale del concorso si è svolta in due momenti: la semifinale a quattro che ha impegnato i concorrenti in una degustazione e descrizione organolettica di due vini anonimi a base di Lambrusco e una prova di abbinamento, mentre la finalissima a due si è svolta con una degustazione alla cieca di un vino, una prova di accoglienza della clientela con servizio del vino al tavolo e decantazione ed una prova di comunicazione.



“Pensando al Lambrusco immaginiamo un vino semplice – racconta il vincitore Davide D’Alterio - in realtà esso è fitto di variabili e saturo di storia, pertanto ho dovuto affrontare una preparazione oltremodo densa. La prova in cui mi sono sentito più a mio agio è stata la degustazione bendata, anche se l’emozione più intensa viene dalla prova di comunicazione, è lì che può uscire la vera personalità permettendoti di fare la differenza. Sono onorato di questo titolo, è un vino che adoro e penso abbia bisogno di esser divulgato. Con la volontà e la costanza chiunque può realizzarsi, basta volerlo ardentemente”.



Organizzato da A.I.S Emilia in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, il 4° Master Terre del Lambrusco “Miglior Sommelier Terre Matildiche” si propone come obiettivo quello di contribuire a valorizzare la professione del Sommelier e incrementare la conoscenza e la divulgazione del vitigno Lambrusco.