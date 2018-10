Mostre: ‘I luoghi della Toscana di Marina Abramović’

La Biblioteca della Toscana ospita “Fuorimostra Marina Abramović”, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi e curata da Ludovica Sebregondi

Firenze: “Marina Abramović vive questi mesi a Firenze e in Toscana non solo nella cornice centrale di Palazzo Strozzi, ma almeno in diciotto luoghi a lei cari.

Questo, per noi, voleva essere il diciannovesimo. La biblioteca del Consiglio regionale, uno spazio che abbiamo da circa due anni, vuole essere un punto di riferimento: non solo per i suoi quasi duecentomila libri, che ne fanno la settima biblioteca della Toscana, ma anche come luogo di incontro, dibattito, confronto, come in questa occasione”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, intervenendo ieri sera, primo ottobre, a “Fuorimostra Marina Abramović”, un’iniziativa pensata in sinergia con la mostra “Marina Abramović. The Cleaner”, in programma a Palazzo Strozzi dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio 2019. Il percorso, frutto della collaborazione tra la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e la Fondazione Palazzo Strozzi, è stato curato da Ludovica Sebregondi.

“Ci troviamo a vivere la dimensione della cultura sempre più sotto la forma della performance, che è una vera disciplina artistica, che, come la lingua, la pittura, ha il suo specifico carico di emozione e suggestione - ha aggiunto il presidente Giani –. Avere una caposcuola di questa disciplina come Marina Abramović con una retrospettiva delle sue opere principali è importante per Firenze, perché offre alla città un nuovo senso di riferimento”.