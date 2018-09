â€˜Donne di Magliano, il coro tutto al femminileâ€™

‘Donne di Magliano, il coro tutto al femminile’

Magliano in Toscana: Lo scorso 11 Agosto le Donne di Magliano, il coro tutto al femminile nato e cresciuto in Maremma sotto la guida di Carla Baldini, si esibì in un concerto nell'uliveto a Festambiente. Dopo il concerto le Donne di Magliano furono contattate da un responsabile culturale di Legambiente che chiese loro di aderire alla "Canzone Circolare".

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione al riciclo e all'economia circolare, ideato da Elio e Le Storie Tese e Legambiente: in pratica cantanti e gruppi musicali hanno dato seguito alla prima "Canzone Circolare", scritta ed interpretata dalla storica band di Elio, che invitava ad un utilizzo circolare della canzone stessa, "riciclandola" con nuove note e parole. Così sono state pubblicate una trentina di "canzoni circolari", composte da band e cantanti noti e meno noti, ma tutti interessati alle tematiche ambientali e desiderosi di partecipare ad un progetto che stimola il consumo responsabile e il riutilizzo. A conclusione dell'iniziativa, le cinque "canzoni circolari" che risulteranno in testa al gradimento del pubblico nei social (Facebook e Instagram) saranno protagoniste di un concerto autunnale organizzato da Festambiente ed intitolato "Circular Night".

Le Donne di Magliano, con la loro "Circolare Canzone La", che è stata pubblicata ieri 27 di settembre ed è la canzone circolare n. 27, hanno collezionato in poche ore più di 1500 visualizzazioni e sono balzate in testa alla classifica dei "like". La canzone delle Donne di Magliano, tutta giocata sull'autoironia, è dedicata al riciclo in ambito artigianale ed artistico e cita il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle, invitando a visitare la Maremma, terra simbolo della salvaguardia ambientale.

La canzone, scritta da Carla Baldini, è stata registrata da Luca Giannerini e interpretata dalle Donne di Magliano con l'accompagnamento di Alessandro Camaiti (chitarra), Andrea Frosolini (violino) e Marco Ronconi (percussioni). Per ascoltare questa e le altre canzoni e partecipare con un "like" basta andare alla pagina "Canzone Circolare" su Facebook e Instagram.

https://www.facebook.com/canzonecircolare/