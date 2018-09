Via Francigena: ‘In Valdelsa, dal corpo allo spirito’

Presentata a palazzo del Pegaso la quattro giorni di festa, dal 4 al 7 ottobre a Castelfiorentino

Firenze: “Un abbraccio al comune di Castelfiorentino per quello che sta facendo per la Francigena, percorso unico e in grado di valorizzare il territorio della nostra Toscana, da ogni punto di vista: storico, culturale, economico, turistico, spirituale”.

Così ha esordito il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, presentando in sala Barile di palazzo del Pegaso la quattro giorni di festa, dal 4 al 7 ottobre lungo la via Francigena, che torna a Castelfiorentino (FI), nel cuore della Valdelsa, e che avrà come epicentro la piccola frazione collinare di Castelnuovo d’Elsa. “La Toscana nei tempi antichi era caratterizzata da un fascio di strade, ma c’era un punto in cui tutti dovevano passare – ha continuato il presidente – dall’unico ponte in muratura che da Fucecchio portava a S. Miniato e quindi, proseguendo, in Valdelsa”. Ed è proprio in questo contesto che si svolgerà un mosaico di iniziative per rivisitare l’antico tracciato, ma anche per immergersi in modo suggestivo nell’atmosfera dell’epoca, grazie all’animazione teatrale che accompagnerà pellegrini e visitatori in una vera e propria avventura, tra truffatori e imbonitori, venditori di piaceri corporali, imboscate e rapine.

Per il consigliere regionale del territorio, Enrico Sostegni, “questo evento è importante, permette di strutturare una serie di azioni per avvicinare un numero maggiore di pellegrini, per comprendere la ricchezza di un percorso e quindi per far sentire sempre più la via Francigena come bene della collettività”.

Il consigliere regionale delegato per la via Francigena, Francesco Gazzetti, ha sottolineato che gli investimenti fatti su questo progetto portano a dare visibilità e protagonismo alle tante realtà della Toscana: “è nostro compito accendere i riflettori sul territorio, attraverso iniziative che intersecano il passato con il futuro, consentendo un passo ulteriore al cammino, al grande insegnamento della Francigena”.

Nel corso della quattro giorni non mancheranno escursioni a piedi, sulle “due ruote”, a cavallo. Ma anche teatro di figura, giochi medioevali, rievocazioni storiche, incontri culturali, per una grande festa che coinvolge e ha coinvolto tutti. A illustrare il programma della manifestazione, stamani 25 settembre, in Consiglio regionale, sono intervenuti – insieme al presidente Giani e ai consiglieri regionali Gazzetti e Sostegni - i rappresentanti di alcune delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: dalla Pro loco all’associazione teatrale culturale Gat.

La Via Francigena in Valdelsa (patrocinata da Regione toscana, Città metropolitana di Firenze, Unione dei comuni del Circondario empolese valdelsa e da diciassette comuni della Toscana centrale) è inserita nel programma del Festival europeo “Vie Francigene, Cammini, Ways, Chemins - Collective Project” 2018”, promosso dall’associazione europea delle Vie Francigene.

Per informazioni: www.comune.castelfiorentino.fi.it, dove è possibile scaricare il programma completo.