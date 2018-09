Acli Toscana: ‘Bene la Regione contro la povertà ma non basta’

Il presidente Martelli: “Servono interventi per aiutare investimenti e crescita e creare così più posti di lavoro”



Firenze: “In Toscana abbiamo oltre 200mila persone povere o che vivono in uno stato di indigenza. Numeri in aumento, frutto della crisi che ci ha investito dal 2008.

Perché la “ripresina” di questi ultimi tempi ha inciso sul reddito pro capite ma ha aumentato anche le disuguaglianze e ha visto crescere il numero delle famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Per questo la scelta della Regione Toscana di stanziare circa 120 milioni per i prossimi tre anni in azioni di contrasto alla povertà è giusta, ma non basta”. Così il presidente delle Acli della Toscana, Giacomo Martelli, commenta il nuovo piano regionale antipovertà.

“La malattia è seria – spiega Martelli – e per debellarla servono interventi strutturali. Quando abbiamo la febbre prendiamo sì la tachipirina, ma poi cerchiamo di curare non solo i sintomi ma anche le cause con azioni profonde. La Toscana, come del resto gran parte del nostro Paese è ancora malata”.

“I dati che avevamo agli inizi degli anni 2000 - fa notare il presidente delle Acli della Toscana - sono lontanissimi sia in termini di Pil, di occupazione e di consumi delle famiglie. Il nodo vero da sciogliere è la crescita occupazionale della nostra regione. Perché la prima e principale cura contro la povertà è e rimane il lavoro. E oggi il lavoro è profondamente segnato dalla precarietà e quando c'è non garantisce spesso né un reddito adeguato né la stabilità che serve per guardare con serenità al futuro”.



“A fianco quindi delle misure straordinarie per far scendere la ‘febbre’ la Regione deve mettere in campo scelte strutturali per aiutare il rilancio della nostra economia. Cominciando da una parte a portare a termine i tanti progetti di opere pubbliche fin qui decisi ma i cui cantieri ancora non si intravedono, e dall'altra ad abbattere un po' di quella burocrazia che troppo spesso per chi vuole investire rappresenta uno degli avversari più ostici da superare”, conclude Martelli.