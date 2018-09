‘Dimostrazioni di soccorso in acqua alla dog dance’: Follow Your Pet domani al via alla Fortezza da Basso

Firenze: Attività sportive e di gioco da provare insieme al proprio cane, laboratori creativi per i bambini, incontri informativi con esperti del settore: prende il via domattina (sabato 22 settembre) alla Fortezza da Basso di Firenze Follow Your Pet, il primo grande evento dedicato agli animali da compagnia in Toscana che proseguirà per tutto il fine settimana, con circa 60 espositori e 200 appuntamenti in programma.

Attività sportive e ludiche

Per tutta la giornata di sabato, al Campo 1 e al Campo 2 sarà possibile a partire dalle 10 assistere a diverse esibizioni e provare con il proprio cane discipline sportive come Agility Dog (Campo 1 ore 10 e ore 15.30 e Campo 2 ore 10.30 e ore 16) e Obedience (Campo 1 ore 11.30 e ore 15) con educatori cinofili CSEN - Centro sportivo educativo nazionale. Si potranno anche conoscere da vicino e sperimentare attività meno note, come Disc Dog (Campo 3, ore 12 e ore 17) Dog Dance & Tricks (Campo interno, ore 10.30 e 15.30), Dog Balance Fit (Campo interno, ore 13.45), Treibball (Campo interno, ore 16.30). Sarà possibile anche assistere a dimostrazioni di soccorso nautico delle unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio Firenze (Campo 6, ore 14) e degli Orsi del Tirreno (Campo 6, ore 16) e partecipare con i propri cani a prove di approccio alle attività in acqua. E poi ancora ci saranno esibizioni di volteggio equestre (Campo 3 ore 11.30 e 16.30) e dimostrazioni dell’Antica Falconeria Toscana (Campo 3 ore 16). Non solo. Si potrà ad esempio anche mettere alla prova l’istinto del proprio cane sul Tartufo (Campo 3, ore 10.30).

Alla Polveriera ci saranno incontri dedicati alla pet therapy, in particolare alle 10 si parlerà della sua utilità in diversi contesti, sociali, educativi e terapeutici con un’ospite speciale, la basset hound Serena, “esperta” in pet therapy. Sempre alla Polveriera ci saranno una serie di incontri informativi sul benessere degli amici animali e un seminario sulla tutela legale del gatto (Cat cafè ore 15.30).

Nell’ Area ANFI - Associazione nazionale felina italiana per tutto il giorno sarà possibile incontrare gli amici dei gattili, avere informazioni sulle diverse razze feline, sulla corretta alimentazione per il proprio gatto e su tanti altri aspetti legati alla loro salute. Anche nell’ Area Incontri si parlerà di fisioterapia, agopuntura e casi clinici urgenti in medicina omeopatica con medici veterinari dell’Ordine di Firenze e Prato, mentre le esperte del pulito Titty & Flavia della trasmissione tv Detto Fatto daranno consigli su come mantenere l’igiene in casa con la tecnologia Dyson (ore 14.30). Alle 12 Sonia Orlandi del sito Ricette da Cani terrà uno show cooking per illustrare come preparare pasti gustosi per gli amici animali.

Sfilate ed expo canina solidale

Alle 11 al Campo interno sarà la volta della Expo amatoriale aperta a Chihuahua e Barboncini (iscrizione gratuita il giorno stesso presso lo stand Lilou Pet Couture dalle ore 9.00), mentre alle 14 al Campo 3 sarà la volta di Miss&Mister Dog, expo “solidale” aperta ai cani meticci e di razza, che saranno “votati” dai bambini in base alla simpatia. La quota di iscrizione (5 euro, iscrizioni online su fypfirenze.it) sarà totalmente devoluta al canile rifugio Parco animali di Firenze.

Chi vorrà prepararsi al meglio, potrà prenotare styling per sé e per il proprio cane nell’area Dyson.

Per tutto il giorno (9-20) inoltre allo stand Lilou Pet Couture sarà possibile partecipare al Casting Dog Model, set fotografico per gli amici a quattro zampe, mentre nell’Area Dog Fashion Show dalle 12.30 alle 16.30 ci saranno sfilate di abbigliamento di lusso per cani con Lollipet.

Attività per bambini

E per i più piccoli? L’Accademia Cinofila Fiorentina organizza corsi di “Baby veterinario” (ore 11 Campo 5) e di “Baby Conduttore cinofilo” (dalle 16, Campo 3). Nell’Area Kids sono in programma per tutto il giorno laboratori creativi tra cui Costruiamo assieme un giocattolo per il tuo gatto (ore 13) e per il tuo cane (ore 14). Alle 16 i bambini potranno realizzare una ricetta “a 6 zampe”, con il Baby dog cooking a cura di Cheffa Dog (Sonia Orlandi) del sito Ricette da Cani (per bambini 8/12 anni, iscrizione gratuita online su fypfirenze.it). E poi ancora sarà possibile partecipare a laboratori sui colori degli animali (ore 17) e di “Cat Art Attack” (ore 18) e scoprire come gli animali comunicano (ore 17.30) e cosa fare quando in casa arriva un nuovo amico (ore 15.30).

Cavalli, rapaci, rettili e Alpaca

Cani e gatti, ma non solo. Nell’Area del Giardino del Glicine sarà possibile conoscere da vicino molti altri animali: cavalli (per tutto il giorno, con approccio da terra); tartarughe (ore 12.30 e 16.30), lucertole (ore 14.30) e serpenti (ore 15) i relativi fabbisogni e le leggi a tutela di questi animali; infine anche gli Alpaca (ore 12 e 17.15) e i rapaci (ore 15.30).

ORARI DI APERTURA

Sabato 22 Settembre: 9.00 - 20.00 - Domenica 23 Settembre: 9.00 - 20.00

BIGLIETTO D'INGRESSO

1 giorno: 8€ - Formula famiglia (2 adulti + minimo 1 bambino sotto i 10 anni): 10€ - Bambini sotto i 10 anni: gratuito - Diversamente abili: gratuito - Il biglietto potrà essere acquistato solo sul posto presso la biglietteria. L’ingresso è consentito a privati, famiglie, professionisti e a chiunque sia interessato al settore (con o senza pet). Possibilità di richiedere il biglietto ridotto sul sito FYP iscrivendosi alla newsletter. Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione gratuita online o al desk dell’area il giorno stesso (salvo disponibilità).