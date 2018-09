Santa Fiora, bonus bebÃ¨: bando aperto fino al 15 luglio 2019

Santa Fiora, bonus bebè: bando aperto fino al 15 luglio 2019

Santa Fiora: Un aiuto per le giovani famiglie da Comune di Santa Fiora e Cosvig, consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche: rimane aperto fino al 15 luglio 2019, salvo esaurimento dei fondi disponibili, il bando a sportello per la concessione del bonus bebè ai bambini nati o adottati dall’1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019. La dotazione finanziaria complessiva è di 20mila euro.

Il contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria, verrà liquidato in un’unica rata di 1500 euro per ciascun nascituro avente diritto.



Attraverso il presente bando saranno erogati contributi qualora almeno uno dei due genitori compresi nel medesimo nucleo familiare del bambino/a soddisfino, alla data di nascita del figlio/a o di adozione, le seguenti condizioni:

· essere residente e domiciliato nel comune di Santa Fiora al momento della pubblicazione del bando

· essere cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di soggiorno

· nel caso di cittadino extracomunitario essere residente da almeno 10 anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nel territorio della Regione Toscana.

· essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE (relativa all'anno di nascita/adozione del bambino) del nucleo familiare con valore ISEE non superiore a € 25.000,00



Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti da Co.Svi.G. e devono essere presentate da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà entro le ore 12.00 del 15 luglio 2019.



La documentazione è direttamente reperibile su http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandi-cosvig/incentivazione/2018_02_16%20Avviso%20Pubblico%20Contributo%20Baby%20Santa%20Fiora%20web2



Info: Co.Svi.g. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

palazzo Comunale di Santa Fiora – 2° piano negli orari di apertura previsti, oppure per E-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.