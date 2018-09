Porti: autoritÃ  regionale, sÃ¬ al bilancio di esercizio 2017

Porti: autorità regionale, sì al bilancio di esercizio 2017

La commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), ha licenziato a maggioranza la proposta di delibera

Firenze: La commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), ha licenziato a maggioranza il bilancio di esercizio 2017 dell’Autorità portuale regionale, che si chiude con un utile di circa 8mila 500 euro.

Si sono espressi a favore i consiglieri del Pd Stefano Baccelli, Francesco Gazzetti e Monia Monni, mentre hanno optato per l’astensione Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra), Giacomo Giannarelli (M5S) ed Elisa Montemagni (Lega).

L’Autorità portuale regionale (istituita con legge regionale 23/2012) svolge funzioni di gestione delle infrastrutture portuali e delle aree demaniali marittime all’interno degli ambiti portuali di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio Porto.

Come ricordato dal presidente, la proposta interviene sulla rassegnazione della quota parte degli utili (80 per cento) conseguiti nel bilancio di esercizio 2016 pari a 172mila 479,44 euro e già destinati con deliberazione dell’aula di palazzo del Pegaso alla ristrutturazione di un immobile da adibire a sede dell’Autorità. Poiché i tempi di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della nuova sede non consentono l’utilizzo delle risorse entro il 2018, l’atto prevede che tale importo sia destinato ai lavori di somma urgenza, eseguiti e in corso di esecuzione, lungo il canale di Burlamacca e nel porto di Giglio Porto.