'Apprendimento Digitale', a Prato la Giornata Regionale

Prato: In occasione della 3° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (1-7 ottobre), l’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, il Comune di Prato e l’Associazione Italiana Dislessia (AID) Sezione di Prato organizzano la Giornata Regionale "Apprendimento Digitale", dedicata allo sviluppo e all’utilizzo delle tecnologie digitali a favore di una didattica inclusiva.



Fulcro dell’evento l’innovazione digitale quale chiave per stimolare l'acquisizione di nuove competenze per una didattica inclusiva e per promuovere la conoscenza e l'uso di tecnologie utili a favorire non solo l'apprendimento, ma anche a stimolare la consapevolezza e l'autostima dell'individuo nei suoi percorsi di crescita, sia da studente che da adulto.



L’evento si terrà presso l’Officina Giovani di Prato in piazza dei Macelli 4, a partire dalle ore 9 e sarà articolato in numerosi eventi tra plenarie, workshop, laboratori, conferenze e spettacoli di teatro, musica ed arte: 48 circa i relatori e le persone coinvolte e 22 gli Istituti Comprensivi, Superiori e le Università presenti in stand espositivi e laboratori di formazione.



L’evento è gratuito, tutti gli interessati potranno iscriversi online sul sito dedicato al link http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/



La giornata coinvolgerà insegnanti, genitori, bambini, ragazzi e ogni persona interessata ad approfondire l’argomento. Per i docenti, inoltre, saranno organizzati incontri specifici durante i quali potranno acquisire nuovi strumenti da utilizzare durante lo svolgimento delle attività scolastiche.



Per maggiori informazioni e per visualizzare il programma completo dell’evento e dei relatori coinvolti: http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/



Alcuni degli incontri hanno posti limitati, è necessaria l’iscrizione online.