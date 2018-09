Girogustando fa tappa alla Luna di Tirli

Lo chef Emilio Signori ospita il ristorante Giannino.



Tirli: Torna giovedì 20 l'appuntamento con Flight and taste, edizione speciale di Girogustando nei borghi di Maremma tour enogastronomico nei ristoranti della provincia di Grosseto. L’iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio) in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia nell'ottica della valorizzazione dei piccoli borghi e dell'anno del cibo.

Protagonisti di questa serata due garndi ristoranti: La locanda la Luna di Tirli, di Emilio Signori, e il ristorante Giannino, di Borgo San Lorenzo.



La Locanda la Luna ha già ospitato l'edizione primaverile di Girogustando. «Questo secondo appuntamento, terminata la stagione, ci da lo stimolo a ripartire e in vista dell'autunno – afferma Emilio Signori –. Con Riccardo Bortoli (il tutolare del ristorante Giannino) ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda. Una brava persona, che si comporta correttamente con dipendenti e fornitori, anche lui ama la qualità, la tradizione e le cose fatte bene».



E quella di giovedì, alle 20.30, sarà una cena che strizza l'occhio alla tradizione: dal fegatino alla ribollita al peposo per lo chef ospite, Paolo Vannetti, mentre Signori presenterà un ketchup di pappa al pomodoro, un tortello di uva e porcini e un croccante pollo fritto.



«La nostra scelta va sempre più verso il chilometro 0 – prosegue Signori – stiamo stringendo accordi importanti per l'utilizzo di carne nostra, nata e allevata in Maremma, ma anche per le uova e le farine con un grosso partner che associa agricoltori e produttori locali».



«Rivisitiamo le ricette di una volta nell'ottica di abbinamenti innovativi. Per questo la qualità dei prodotti è fondamentale – conclude Signori – anzi, credo che per i ristoranti, quelc he da veramente lustro sia proprio la qualità». La serata sarà allietata dall'esibizione dei poeti in ottava rima.



Per prenotare: 0564.945854