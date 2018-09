La ASL Toscana sud est vende quattro immobili a Lucignano, Arezzo e Porto Santo Stefano

Le offerte dovranno pervenire entro lunedì 19 novembre 2018.



Grosseto: Sono quattro gli immobili messi in vendita dalla Asl Toscana sud est. In particolare si tratta dell'ex Ospedale Sant'Anna di Lucignano (AR), di un terreno con ruderi in Loc. La Biacca nella frazione di Montione (AR) e due appartamenti a Porto Santo Stefano (GR).



Il termine per le presentazione delle offerte è lunedì 19 novembre 2018. Il bando è pubblicato sul sito della Asl Toscana sud est (http://www.uslsudest.toscana.it/), nell'Albo Pretorio - sezione Bandi e avvisi.

Ecco alcune caratteristiche degli immobili in vendita:

- Ruderi con terreno Loc. La Biacca, Montione (Arezzo): due fabbricati allo stato di rudere, ma che consentono ancora di apprezzare le qualità architettoniche degli ex edifici produttivi, poi colonici, tipiche dell'edilizia rurale locale tra Ottocento e primo Novecento; circondati da terreni;



- Ex Ospedale Sant’Anna: palazzo nel centro storico di Lucignano, nato come “spedale” alla fine del 1300, con solai in prevalenza lignei e travi a vista; gode, attraverso i numerosi affacci, di un bel panorama su Valdichiana, Cortona e lago Trasimeno. La struttura, della superficie complessiva di circa 1800mq., è articolata su tre livelli fuori terra, oltre il seminterrato. L’immobile è costituito da numerosi servizi e ampi locali finestrati. Si tratta indubbiamente di un immobile di prestigio e valore storico che ben si presta a essere recuperato e valorizzato, anche per la sua posizione centrale e panoramica.



- Appartamenti in via Panoramica a Porto Santo Stefano: entrambi gli immobili presentano una buona distribuzione degli spazi e buona fruibilità, oltre a godere di una vista eccellente.

La prima unità immobiliare, situata al piano terra di un fabbricato di due piani, è costituita da ingresso, cucina, disimpegno, bagno, due camere, tinello e balcone, oltre vano sottoscala; necessita di ristrutturazione, ma ha locali ben distribuiti e una vista eccellente dal lato panoramico.

Il secondo appartamento, di circa 110 mq, è composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, tinello, ripostiglio, due bagni, due camere e due balconi e presenta finiture tipiche dell’epoca di costruzione (primi anni ‘60). L’unità immobiliare è in attuale corso di utilizzazione.



Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile contattare il numero, 0564 - 485683, oppure inviare una email all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .