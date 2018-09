Primo appuntamento autunnale di ‘Girogustando nei borghi di Maremma’

Vetulonia: Tradizione e stagionalità. Sono questi i punti fermi della cucona del ristorante “La terrazza degli Etruschi” che si trova a Vetulonia, all'interno del Relais Vatluna. È qui che, martedì 20 settembre, alle 20.30, è previsto il primo appuntamento autunnale di Girogustando nei borghi di Maremma, la rassegna enogastronomica di Confesercenti, Camera di commercio realizzata attraverso Vetrina Toscana.

A raccontare la filosofia del piccolo ristorante è Duccio Boschi, titolare della struttura. «La nostra è una cucina tradizionale, benché rivisitata, che segue la stagionalità e predilige i prodotti locali, possibilmente a chilometro 0». Il ristorante ha cambiato gestione nel 2015, e sebbene si trovi all'interno dell'hotel, è aperto a tutti «Come del resto tutti i servizi che offriamo» afferma Boschi. Con Vetulonia si apre una edizione speciale di Girogustando, “Flight and taste” realizzata in collaborazione con il comune di Castiglione della Pescaia per valorizzare i piccoli borghi. Prima della cena, dedicata a turisti e non solo, è infatti prevista una visita gratuita al museo Isidoro Falchi, dove è stata allestita una mostra sulla vita nell'antico Egitto.

Dopo il tour culturale sarà invece la volta di quello gastronomico: il ristorante “La terrazza degli Etruschi” ospiterà infatti “Particolare” di Siena. «Ci è piaciuto questo format – afferma Boschi – con due chef che si incontrano, e di creare una collaborazione tra la Maremma e la zona senese, da sempre legate».

Per prenotare la visita guidata si può telefonare al numero 0564.933678

Per prenotare per la cena 0564.949601 oppure 0564.383180