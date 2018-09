Concerto di fine corso alla ‘Bonarelli, sul palco 14 pianisti da tutta la Toscana’

“Domenica 2 settembre alle 18, a conclusione delle lezioni del maestro Hector Moreno, un’esibizione da non perdere alla Scuola di musica di Follonica”.

Follonica: Per il secondo anno consecutivo la Scuola comunale di musica della città del Golfo, “Bonello Bonarelli”, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato un corso dedicato agli allievi di pianoforte degli istituti toscani.

Le lezioni, iniziate lunedì 27 agosto, sono state tenute dal maestro Hector Moreno, ex docente dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, che ha seguito passo dopo passo gli studenti aiutandoli a perfezionare l’esecuzione dei brani del loro repertorio. La direzione della Scuola di musica del Golfo per questa seconda edizione ha deciso di aprire le iscrizioni anche ai più piccoli, con un “Corso junior” che ha visto la partecipazione di 4 bambini. Sono stati giorni di studio ma anche di divertimento per i giovani pianisti che si sono messi alla prova di fronte al maestro Moreno, che, con pazienza e dedizione, ha aiutato gli allievi a migliorare le loro conoscenze. Domenica 2 settembre nell’auditorium della Scuola di musica “Bonarelli”, in via Argentarola 2 a Follonica, alle 18, i 14 iscritti al corso si esibiranno mostrando quanto imparato nei giorni precedenti: i brani che eseguiranno sono tratti dal repertorio pianistico romantico e tra questi ci sono “La parafrasi sul Rigoletto” di G. Verdi, la “Fantasia improvviso” e la “Polacca eroica” di Chopin, e “Asturias” del compositore spagnolo Albeniz. Da lunedì 3 settembre poi riaprono le iscrizioni ai corsi di musica offerti dall’istituto follonichese: come sempre la scelta è ampia, così come tanti sono i docenti a disposizione. Per informazioni chiamare il numero 0566.260036 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .