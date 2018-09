‘Maremma Spettacoli grazie alle sue finalità si eleva ad ONLUS e propone nuove interessanti strategie’

“Conferenza stampa di presentazione del progetto il prossimo 12 Settembre 2018 a Follonica"

Follonica: Nata come associazione di promozione sociale con la mission di sostenere il talento emergente attraverso la creazione di una rete costituita da realtà esistenti e progetti ideati per contribuire alla riqualificazione del territorio, “Maremma Spettacoli” eleva le sue finalità ad “Onlus” ed in qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, si pone al servizio di tutti, in particolare di enti, imprese ed associazioni che perseguono obbiettivi ed interessi comuni a quanti vivono, lavorano e costruiscono nel territorio maremmano.

La maremma offre un territorio naturale con molti paesaggi e risorse, ricco di storia ma dal fascino selvaggio, un territorio interessante sotto molti punti di vista, in particolare l'aspetto turistico, dai monti al mare, con i suoi borghi, le colline e le sue acque termali, le pinete e le sue caratteristiche tradizioni, una terra tuttavia poco promossa e poco conosciuta anche dalla stessa toscana, Qui archeologia ed arte sono sinonimi e in una società corrotta dalla leggerezza, mancano di pretesti ludici e d'intrattenimento atti ad offrire maggiori occasioni per esplorarla, per percepirne le energie e per raccontarla.

L'organizzazione di eventi che partecipano al raggiungimento di obbiettivi socialmente utili o/e che favoriscono la sensibilizzazione a problematiche oggettive del luogo o della nazione, attraverso occasioni ricreative e spettacolari può rivelarsi un valido strumento, sia per la terra di Maremma che per gli artisti che qui nutrono il loro talento, per contribuire alla realizzazione di cause umanitarie, aiutando al contempo, l'aumento dell'offerta turistica del territorio.

Maremma Spettacoli Onlus estende il suo operato al servizio della sinergia, per creare un numero maggiore di eventi in condivisione con azioni umanitarie e sociali, e per partecipare alla promozione e alla riqualificazione del territorio della Maremma, favorendo, dello stesso territorio, il vivaio artistico di ogni disciplina.