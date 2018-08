Massa Marittima. ‘Al via Photographando 2018’

Massa Marittima: Si apre venerdì 31 agosto a Massa Marittima (Gr) Photographando 2018, una rassegna fotografica organizzata dal Gruppo Fotografico Massa Marittima con i Patrocini del Comune di Massa Marittima e della Regione Toscana e il riconoscimento della FIAF ( Federazione Italiana Associazione Fotografiche).

L'evento prevede incontri, proiezioni e mostre nel Palazzo dell'Abbondanza, Via Goldoni 1, tra cui la mostra dal titolo Toscanità ” La provincia nascosta” - inaugurazione sabato 1 settembre ore 21 - , una mostra collettiva regionale dei circoli fotografici FIAF della Toscana con 360 foto singole di 232 autori da 10 province di 42 circoli fotografici. Il tema della mostra è quello di documentare tutto ciò che è sconosciuto o quantomeno poco conosciuto poiché mai stato posto all'attenzione e/o portato alla notorietà, pertanto"nascosto", forse per disattenzione o disaffezione di quanti abitano i luoghi scelti dai fotografi e meritevoli di essere rappresentati, ma pure per ragioni altre.Le foto in coerenza col tema proposto, vogliono documentare ciò che a oggi non è stato valorizzato o messo in evidenza dai mezzi di comunicazione di massa. Il fine della proposta è di rivelare, anche svelare se vogliamo, valorizzare tutto ciò che ancora è rimasto "nascosto", sia nelle abitudini di vita sociale, del lavoro, degli angoli urbanistici, paesaggistici e architettonici. Inoltre, sempre inaugurazione sabato 1 settembre alle 21 - la mostra Collettiva dei Soci che propone una selezione di fotografie di grande formato del Gruppo Fotografico Massa Marittima. Domenica 2 settembre alle 21 seguirà l'evento "I soci si presentano"Proiezioni fotografiche dei soci del Gruppo Fotografico. Le mostre rimarranno aperte ad ingresso libero fino al 9 settembre tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 19 e la domenica ore 10 / 12 e 17 / 19.30. Info e programma: www.fotografitoscani.it