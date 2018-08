Follonica, per la prima volta, da ottobre a dicembre organizza il Servizio ‘Spazio Gioco’

Presso il nido d’infanzia comunale “Le Mimose”, dedicato ai bambini da 18 a 36 mesi; sono disponibili 20 posti. Scadenza domande 14 settembre 2018.

Follonica: Importante novità per le famiglie dei bambini da 18 a 36 mesi: il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico per partecipare al Servizio Spazio Gioco che si svolgerà, gratuitamente, dal 1 ottobre al 23 dicembre presso il Nido d’Infanzia comunale “Le Mimose”.

Nell’ambito del sistema integrato dei Servizi di Educazione e Istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, il Comune di Follonica ha voluto arricchire l’offerta nei confronti delle famiglie.

Lo “Spazio Gioco” consentirà a 20 bambini, da 18 a 36 mesi, di frequentare l’asilo nido dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, quella fascia oraria che spesso mette in difficoltà molte famiglie che, lavorando anche il pomeriggio, hanno difficoltà a trovare una situazione adeguata dove lasciare i piccoli ed è totalmente finanziato attraverso il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 (MIUR e Regione Toscana).

Le attività di Spazio Gioco si svolgeranno presso il Nido d’Infanzia comunale “Le Mimose” e saranno svolte dal personale educativo della Cooperativa Cuore; il servizio è gratuito per le famiglie, eccetto che per il pagamento di una quota di compartecipazione per le spese generali di 40 euro.

Le domande di ammissione al servizio Spazio Gioco dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Follonica entro venerdì 14 settembre 2018, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta allo scopo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Educativi in via Roma 43 oppure scaricabile dal sito internet dell’Ente www.comune.follonica.gr.it alla pagina dedicata agli uffici Socio Educativi – sezione nido.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi, Enrica Galeotti, al tel. 0566.59008 e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.