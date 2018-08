Al Tartana il party di chiusura di My House is club house

In consolle Philipp, Tony Barbato, Cole, George, Black Angus, Emiliano Marchini e Rocco Furiati. Ben 7 djs per una serata tutta all'insegna della musica house

Follonica: La 50esima stagione del Tartana, punto di riferimento della nightlife toscana, si tinge di un nuovo attesissimo evento: sabato 25 agosto al club di Puntone di Scarlino arriva il party di chiusura di My House is club house, ospiti in consolle Philipp, Tony Barbato, Cole, George, Black Angus, Emiliano Marchini e Rocco Furiati. Ben 7 djs per una serata tutta all'insegna della musica house (Ingresso 10/12/25 € - apertura porte ore 23.30).

Tra di loro spicca sicuramente Philipp. Per lui la club culture non ha segreti né limiti: ne prende il lato più coinvolgente, appassionante ed esaltante e lo riporta in musica. Fragola’s Night, Sunflower, Reunion sono solo alcuni dei titoli di eventi di successo firmati da Philipp, serate che hanno fatto e stanno facendo la storia del clubbing fiorentino e italiano. I suoi dj set sono una combinazione perfetta tra tecnica, creatività e un’innata capacità di trovare l’empatia con il pubblico. Resident Dj del Tenax dal 2008, Philipp ha all'attivo produzioni su alcune label italiane e nel curriculum svariate partecipazioni a festival europei.

Con lui l'altro dj resident e anima del Sabato del Tartana: Cole, storico nome del Tenax, che si è fatto conoscere ed apprezzare per versatilità e tecnica decisamente underground. Cole ha suonato con i dj più famosi al mondo, tra locali, feste ed eventi come la Winter Music Conference di Miami, il Sankeys di Ibiza, il Goa Festival di Madrid, il Club Der Visonäere di Berlino.

Menzione speciale anche per Tony Barbato, storico dj resident del Tartana tra i principali animatori di MyHouseIsCLUBHOUSE, il cosidetto “locale nel locale" che dagli anni '90 ha ospitato, fatto nascere e crescere i fenomeni progressive, house e deep e ospitato djs da tutto il mondo.

Come in tutte le serate del Tartana, sarà attiva anche sabato la navetta gratuita che accompagna i clienti da Follonica al club e li riporta indietro senza che debbano usare l’auto. L’autobus fa tappa in tre punti cardine della città e va quindi diretta al club. Un'iniziativa volta al miglioramento della qualità della vita di tutto il popolo della notte. Di seguito il dettaglio di orari e fermate:

dalle 22 (prima corsa) alle 4, da Follonica al Tartana A/R:

fermata1: Via Litoranea 70 (di fronte al Winner's Gallery)

fermata2: Piazza 25 Aprile (a 50 metri dalla Torre Azzurra)

fermata3: Via delle Collacchie 1 (Colonia Marina) – Tartana