Follonica, Arriva la prima semifinale di ‘Dilettando 2018’

Follonica: stasera venerdì 24 agosto alle ore 21.00, piazza Sivieri ospita la prima semifinale di Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini. Una iniziativa voluta dal CCN “La Dolce Vita” di Asco Confcommercio, con la collaborazione del Comune di Follonica, e inserita nel contesto della notte bianca che ospita la città del golfo.

“Abbiamo voluto raddoppiare e con una semifinale - spiega il presidente Massimiliano Rossi - perché riteniamo questo format di grande impatto e coinvolgimento. Siamo doppiamente soddisfatti perché è la prima volta che la fase finale arriva a Follonica e siamo fermamente convinti, come accaduto per la tappa di luglio, saprà regalare divertimento e spettacolo, data anche la qualità dei concorrenti.” Insieme a Carlo Sestini saranno presenti, l’immancabile Paco Perillo, le due vallette Ilenia Garofalo e Lindsay La Mantia e le incursioni di Andrea Barbieri e Tonio il maremmano (Luca Ceccarelli), ospite della serata la scuola di flag pole dance “Jump the Valda”. “Sarà una serata di valore assoluto - commenta Carlo Sestini - perché le esibizioni sono alcune di quelle premiate nel corso del tour estivo. Solo le prime tre classificate accederanno alla finalissima del 15 settembre al teatro Moderno di Grosseto, le altre tre verranno fuori dalla seconda semifinale, quella del primo di settembre a Capalbio.” Ecco nel dettaglio chi parteciperà alla semifinale follonichese: i gruppi di ballo delle “Vogue System”, “Baby Jazz”, “Le Magnifiche 5” e “Disco Odissey”, le cantanti Valentina Medoli, Sofia Tortiglione, Ida Marino e Chiara Vermigli, i musicisti Francesco Bertini e Alberto Bacci il gruppo di ginnaste delle Air Show e quello delle Pink Ladies e il barzellettiere Mario Benedetti. Sempre domani sera (venerdì 24) alle 21 sul canale 90 di Siena Tv andrà in onda la puntata di Pitigliano, registrata l’11 agosto.