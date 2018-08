La Maremma in lutto, Ã¨ morto Dino Seccarecci. Era stato Sindaco di Pitigliano e dirigente del calcio giovanile grossetano

La Maremma in lutto, è morto Dino Seccarecci. Era stato Sindaco di Pitigliano e dirigente del calcio giovanile grossetano

Grosseto: L'intera Maremma è in lutto. Si è spento dopo una lunga malattia, all'età di 63 anni, Dino Seccarecci.

Esponente del Partito socialista, era stato Sindaco di Pitigliano ed assessore per varie legislature. Era stato assessore provinciale, e per tanti anni presidente della squadra di calcio giovanile dell’Invicta Grosseto.

Persona stimana e conosciutissima, in tanti lo ricordano con affetto.

"Addio Dino - commenta Diego Cinelli -. Come Sindaco di Magliano in Toscana e come semplice cittadino scrivo una lettera che non avrei mai voluto scrive. Scrivo un saluto, un addio ad un amico caro, a una persona che ho potuto apprezzare e che ho stimato nel corso della mia vita politica ma anche in quella da imprenditore agricolo.

Ciao Dino, la notizia della tua prematura morte mi ha profondamento colpito e ha colpito tutta la comunità che rappresento. Anche se politicamente non sempre siamo stati sulla stessa linea di pensiero ti ho sempre stimato, ho sempre stimato la tua coerenza e determinazione, il tuo mettere il bene comune sopra ogni cosa. Hai sempre lavorato dando il meglio, hai cercato di lasciare un segno positivo in tutto quello che facevi, un impegno senza sosta che ha dato buoni frutti. Ci mancherai Dino, mancherai agli amici e alla politica a quella poltica con la P maiuscola. Ci conforta, in questo triste momento, il ricordo di una persona sempre disponibile e sorridente, grande amministratore e politico, sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno. La vita non è stata facile per te e questo ha sicuramente fatto di te una persona unica. Ovunque tu sia riposa in pace. A tuo figlio, che io personalmente considero un grande amico, tutta la mia personale vicinanza. A nome della comunità di Magliano invio le più sentite condoglianze".



"La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano compiange il Compagno Dino Seccarecci, che se ne è andato oggi, 22 agosto. Non esistono parole - si legge nella nota a firma del Segretario provinciale Francesco Giorgi - per esprimere lo sconcerto, la tristezza, e le sensazioni che ci provoca il triste evento. Vogliamo rivolgerci al nostro Dino come se fosse ancora con noi, come nei giorni passati, quando si commentavano le notizie e si ragionava insieme di Politica, quella con la P maiuscola. Dino, sei stato una colonna portante della nostra comunità, un Compagno di Partito assiduo, che non mollava mai, come non lo hai fatto nemmeno negli ultimi tempi, sei stato un grande sindaco della tua Pitigliano e una persona che ha dato tutto di se stesso in ogni campo, oltre che nella politica, così anche nello sport, nel sindacato e nella vita di tutti i giorni. Esprimiamo il nostro cordoglio a tutta la tua famiglia, ma la tua era in realtà una famiglia allargata, che comprendeva tutti noi che ti conoscevamo e ti volevamo bene.

Perché eri sempre presente e sempre pronto a dare consigli e il tuo punto di vista, spesso originale, sempre umanamente di buon senso, comunque utile. Ti vogliamo ricordare così, sempre connesso ai buoni sentimenti, ai principi migliori, di solidarietà ed uguaglianza, quelli stessi dei grandi del passato.

E tu per noi lo sei stato e continuerai ad ispirarci".



Il presidente Giovanni Caso e con lui tutta la Confesercenti esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Dino Seccarecci. "Una grande perdita - dice Giovanni Caso - per tutta la comunità, per cui si è sempre speso senza risparmiarsi. Ricordiamo le doti umane, la serietà e la disponibilità, ed esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia".



"L’Amministrazione comunale e la comunità di Pitigliano - commenta il sindaco Giovanni Gentili - sono addolorate nell’apprendere la triste notizia e si stringono attorno la famiglia Seccarecci per l’improvvisa scomparsa di Dino. Sindaco, assessore comunale, consigliere e assessore provinciale, Dino ha speso la vita a servizio delle istituzioni di Pitigliano e del territorio. Dino amava il proprio paese".



Domani, a partire dalle ore 11:00, sarà allestita la camera ardente nella Sala Consiliare del Comune di Pitigliano, mentre i funerali si svolgeranno in Cattedrale alle ore 16:30.

Sempre domani, giovedì 23 agosto, sarà proclamato il lutto cittadino.

