Al via la 19^ di ‘Vinellando’

Magliano in Toscana: Al via la 19esima edizione di Vinellando a Magliano in Toscana: tre giorni di degustazioni e non solo. La manifestazione enogastronomica, dedicata al Morellino, si svolgerà nei giorni 24/25/26 agosto. Tre serate di degustazioni e intrattenimento nella suggestiva cornice del centro storico della cittadina Maremmana.

Quest'anno anche la politica sarà protagonista dell'evento. Sabato sera, ore 18,30 nel Giardino del Torrione si svolgerà un dialogo sulla tutela delle nostre eccellenze

Saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza Armando Siri, il Senatore Achille Totaro (Commissione Sanità) e il Senatore Francesco Battistoni (Commissione Agricoltura). A moderare l'incontro il giornalista RAI TG1, Giuseppe Malara.

Questa nuova iniziativa, nell’ambito della manifestazione, voluta dal sindaco Diego Cinelli e dall’assessore agli eventi Camilla Mancineschi, propone un dibattito con personaggi politici nazionali per far emergere e valorizzare il vino come vera eccellenza del comune di Magliano In Toscana.

Nei tre giorni ci sarà la possibilità di degustare i migliori vini della zona e e al tempo stesso entrare in contatto con il mondo della produzione enologica il tutto accompagnato da serate di musica. Il 25 agosto in piazza della Repubblica ad accompagnare le degustazioni ci sarà Robin Harry Stapleton al pianoforte, mentre sulla Piazza della Libertà suoneranno “Swinge dintorni”special guest Giorgio Tirabassi e Luca Giacomelli alla chitarra.